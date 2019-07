La prima partita di polo di Archie e gli altri gossip della settimana

Kate Middleton e Meghan Markle coi figli alla partita di polo. prima uscita di Archie : Kate Middleton e Meghan Markle, insieme ai loro figli, hanno presenziato al King Power Royal Charity Polo Day. Per il piccolo Archie, primogenito di Harry e Meg, si è trattato della Prima uscita pubblica a soli due mesi. Il suo battesimo, lo scorso 6 luglio, infatti è avvenuto in forma privata. E sempre per la Prima volta si è trovato all’aperto coi cuginetti George, Charlotte e Louis. L’occasione è l’annuale partita di polo ...

Massacrato dopo la partita - prima in coma e poi invalido. Tutti assolti : "Sono schifato" : Sono stati Tutti assolti, anche in secondo grado, i sette poliziotti accusati del pestaggio nei confronti di Paolo Scaroni...

L'Italia vince la prima partita dei Mondiali : L’Italia vince all’esordio del Mondiale donne. Nella prima partita di Francia 2019, le azzurre hanno battuto l’Australia 2-1. I gol nel primo tempo al 22′ di Sam Kerr, in ribattuta sul suo rigore respinto da Laura Giulioani; nel secondo tempo all′11′ e al 50′ di Bonansea

Italia - Australia - la prima partita delle azzurre in tv su Raidue : Italia - Australia di domenica 9 giugno sarà la prima partita della Nazionale Italiana donne al Mondiale di calcio femminile in programma in Francia dal 7 giugno al 7 luglio. Il match di esordio delle azzurre verrà giocato allo Stade du Hainaut a Valenciennes e sarà trasmesso in tv in chiaro su Rai 2 a partire dalle ore 13:00. La speranza è che le ragazze del ct Milena Bartolini possano partire subito con il piede giusto anche in previsione ...

Dal sesso prima della partita alla testata a Roberto Baggio : i segreti di Totò Schillaci - il bomber delle ‘Notti Magiche’ : Totò Schillaci ha rilasciato un’intervista a Rai Radio2 parlando a 360° gradi della sua carriera: dai Mondiali di Italia 90, passando per la testata a Roberto Baggio e il sesso pre-partita Totò Schillaci è un nome che rievoca dolci ricordi nelle menti dei tifosi italiani. L’attaccante siciliano è stato l’idolo dei Mondiali di Italia 90, quelli giocati in casa dagli azzurri e per questo speciali. Intervistato a ‘I ...

Basket femminile - Italia sconfitta di misura dall’Ucraina nella prima partita di preparazione agli Europei : Finisce con una sconfitta la prima partita dell’Italia in preparazione agli Europei, che si terranno in Serbia e Lettonia (anche se le azzurre giocheranno solo in Serbia) dal 27 giugno al 7 luglio. Le ragazze di coach Marco Crespi sono state superate dall’Ucraina con il punteggio di 66-69. Sono state lasciate a riposo, in quest’occasione, Cecilia Zandalasini, Francesca Dotto, Elisa Penna, Kathrin Ress ed Elisa Ercoli. La ...

Caos Palermo - alta tensione durante il match della primavera : partita sospesa : E’ una situazione delicatissima in casa Palermo dopo la retrocessione nel campionato di Serie C. Prosegue la protesta dei tifosi rosanero, durante la gara della Primavera Palermo-Empoli, al “Pasqualino Stadium” di Carini e trasmessa in diretta tv su Sportitalia alcuni ultras hanno intonato cori contro Zamparini, Balata e la Lega di serie B, poi hanno lanciato fumogeni in campo, la partita è stata sospesa per qualche ...

LIVE Berrettini-Schwartzman - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : 3-6. prima partita dell’argentino : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI Internazionali D’ITALIA 2019 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Matteo Berrettini e Diego Schwartzman, valida per gli ottavi di finale del torneo ATP Masters 1000 di Roma di tennis: il match tra l’azzurro e l’argentino sarà il quarto dalle ore 10.00 sul Grandstand. Sulla terra battuta capitolina i due si giocheranno il passaggio ai quarti di ...

Scontri polizia-tifosi prima della partita Un vigile ferito - 5 ultrà arrestati Foto : Ponte Milvio, fumogeni e assalti alle forze dell’ordine: un agente della polizia municipale ferito, cariche della polizia contro gli ultrà. La sindaca: «La misura è colma». Salvini: «Mi auguro che le condanne siano esemplari»