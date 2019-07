La Panini è in vendita Per acquistarla si fanno avanti gli americani

ilnapolista

(Di sabato 13 luglio 2019) Glivogliono acquistare il Gruppo. Stanno valutando un’offerta – importante – per rilevare il pacchetto azionario dell’azienda dall’italo-argentino ldo Hugo Sallustro, attuale ad, e della famiglia bolognese Baroni. Lo scrive Repubblica Bologna.è sinonimo di figurine dei calciatori dal 1954. Oggi l’azienda è valutata un miliardo di euro. Ha 450 dipendenti a Modena e altri 700 nel mondo e nelle consociate più importanti in Usa, Francia, Inghilterra, Spagna e Germania. Il fatturato aziendale è sui 550 milioni di euro, con picchi negli anni dei Mondiali e degli Europei. Diffonde circa 6 miliardi di figurine all’anno. In Italia sono circa 30 le collezioni che produce l’azienda; nel resto del mondo 400. Oltre al settore collectibles, l’azienda è attiva anche in altri settori, tra cui il più importante è quello del ...

