La malattia di Mihajlovic sulle orme di Vialli | Acerbi | Armstrong | Abidal | quanti

meteoweb.eu

(Di sabato 13 luglio 2019) Giocano, perdono o vincono, sono famosi per questo. Poi, all’improvviso, si trovano a fare i conti con la. E allora la affrontano come fosse un avversario, con coraggio. Prima di Sinisaera capitato a Lancee Erik, tra gli altri. o a Gianlucatra gli ultimi: forti in gara, ancora piu’ forti nell’affrontare il dolore e nello sconfiggerlo. Di piu’,ci ha messo oggi un coraggio da guerriero, guardando in faccia la sua, di, e annunciando in prima persona come nessuno mai prima: “Ho la leucemia: ho pianto, ma la battero‘”. Non eroi per caso, ma campionissimi di ogni disciplina, che hanno avuto il coraggio di rendere pubblico il male che li affliggeva: come nel caso di Erik, ex difensore francese del Barcellona e oggi dirigente del club blaugrana. Fu lui stesso , ma con un ...

angelomangiante : #Mihajlovic : “Ho la leucemia. Non vedo l’ora di cominciare le cure. La vincerò. Batterò la malattia, per mia mogl… - FabrizioRomano : 'Io vincerò questa sfida e batterò la malattia. Lo farò per me, per mia moglie, per la mia famiglia, per chiunque m… - realvarriale : Impossibile non emozionarsi davanti alla commozione di Sinisa nel raccontare la sua malattia, una leucemia acuta. U… -