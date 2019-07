La Guardia Costiera soccorre passeggera colta da malore su nave da crociera

USA - inseguimento da film d’azione : la Guardia Costiera salta a bordo di un sottomarino che trasportava 7 tonnellate di cocaina [VIDEO] : La Guardia Costiera statunitense ha rilasciato un video che sembra tratto da un film d’azione. Le immagini, che trovate in fondo all’articolo, mostrano esattamente come intercettare un sottomarino in alto mare che trasportava oltre 7.770kg di cocaina. L’evento si è verificato il 18 giugno in acque internazionali del Pacifico orientale, ma la Guardia Costiera ha rilasciato le immagini solo ora. Nel video, si vede un uomo della Guardia Costiera ...

Punta all’occhio da insetto durante un’escursione. Soccorsa all’Asinara dalla Guardia Costiera : Una ragazza di 17 anni è stata Soccorsa con la massima urgenza ieri dagli uomini della Guardia Costiera e trasportata a terra a bordo di una motovedetta a seguito di una puntura di insetto nella zona oculare, durante una escursione a Cala Reale. La giovane stava visitando l'isola dell'Asinara.\\L'allarme è scattato ieri, 10 luglio, intorno alle 13 e 30, quando la sala operativa del 118 ha segnalato la necessità di effettuare l'urgente trasporto ...

Maltempo Friuli - due turisti salvati dalla Guardia Costiera di Grado : erano in acqua nonostante il meteo avverso : Nella zona antistante Grado (Gorizia), due persone si sono ritrovate in grande difficoltà in mare aperto, nonostante le condizioni meteo proibitive. Fortunatamente sono state entrambe tratte in salvo dalla Guardia costiera della Capitaneria di Porto di Monfalcone. Il primo intervento è stato a favore di un turista austriaco di 65 anni e’ stato trasportato al largo, sparendo alla vista della compagna che ha dato l’allarme. La corrente ...

Guardia Costiera libica intercetta un gommone con 60 persone : Angelo Scarano La Guardia Costiera libica ha intercettato un gommone con circa 60 persone a bordo. Le motovedette lo hanno raggiunto per mettere in atto le operazioni di salvataggio Non si fermano le partenze dalla Libia. Dopo il gommone con 60 persone a bordo intercettato ieri dalla Guardia Costiera libica, lo scenario si ripete oggi con un altro gommone con almeno 50 immigrati a bordo. Di fatto, anche in questo caso, è scattato ...

Migranti - ammiraglio Guardia Costiera libica : “Basta fare gare di velocità con le ong. Con loro nuovo esodo verso l’Italia” : “Con un pieno ritorno delle attività delle ong nel Mediterraneo ci sarà un esodo di Migranti verso l’Italia”. A sostenerlo è il portavoce della Guardia costiera libica, l’ammiraglio Ayoub Qassem, in un’intervista all’Agenzia di stampa Agi. “Il governo italiano – dice – non deve permettere alle persone salvate da queste navi di poter sbarcare perché altrimenti si diffonderà di nuovo la cultura ...

Migranti : Mediterranea verso Lampedusa 'scortata' da Gdf e Guardia costiera : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - La Nave Alex di Mediterranea Saving Humans, ormai in acque italiane, sta facendo rotta verso Lampedusa 'scortata' da un gommone della Guardia costiera e una motovedetta della Guardia di finanza. A bordo dell'imbarcazione dell'Ong ci sono 41 Migranti salvati giovedì in a

Matteo Salvini : 'La Libia non è un porto sicuro ma grande lavoro Guardia Costiera libica' : Continuano gli episodi di salvataggio dei migranti in mare e si complicano i rapporti tra le Ong e i Paesi bagnati dalle acque del Mediterraneo. La condizione della nave della ong Sea-Eye Alan Kurdi non è delle migliori. Infatti, il Viminale ha notificato all'imbarcazione il divieto di accesso. La questione Mediterranea rimane ancora irrisolta, dopo che sono stati salvati 56 migranti al largo dell'isola di Lampedusa....Continua a leggere

Stromboli - elicottero della Guardia Costiera monitora il vulcano : Emergenza quasi rientrata a Stromboli, dove la situazione sta tornando lentamente alla normalità, dopo le violente esplosioni che hanno causato anche la morte di un 35enne. L'attività del vulcano è strettamente monitorata, le immagini dall'elicottero della Guardia Costiera. (Lapresse) Redazione ?

L’Italia continuerà ad armare e addestrare la Guardia Costiera libica : Il governo ottiene il via libera al rinnovo delle missioni internazionali, dopo un serrato dibattito alla Camera dei deputati. Bocciate le mozioni che chiedevano di fermare la missione bilaterale di assistenza alla Guardia Costiera libica: per la maggioranza i libici sono interlocutori affidabili e l'Italia può continuare ad addestrarli e armarli.Continua a leggere

Carola Rackete arrestata/ De Falco - ex comandante Guardia Costiera "Va liberata" : Carola Rackete, la giovane capitana della Sea Watch 3, è stata arrestata la scorsa notte. Per De Falco verrà liberata a breve

Libia - fronda nel Pd contro la missione di assistenza alla Guardia costiera : Il dossier libico apre una fronda nel Pd. In occasione della discussione in aula alla Camera della relazione delle Commissioni Affari esteri e comunitari e Difesa sulla deliberazione del...