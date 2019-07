La Civiltà Cattolica ne è sicura | La Bibbia? Storie di migranti

ilgiornale

(Di sabato 13 luglio 2019) Francesco Boezi La, per La, narra soprattutto le vicende di. A partire da Adamo ed Eva, ma sui social network piovono critiche "Siamo degli ospiti sulla Terra, e portiamo con noi, nel nostro bagaglio a mano, la– la saggezza accumulata da millenni –, insieme ad altri grandi libri"La, storica rivista dei gesuiti diretta da padre Antonio Spadaro, non ha alcun dubbio teologico: "Ladi #scritte per un popolo migrante. Adamo ed Eva devono lasciare il Paradiso. Il resto del libro della Genesi pullula di episodi di fuga e di migrazione. È dunque come popolo di rifugiati che Israele diventa il popolo di Dio". C'è una parte di Chiesache continua ad associare le vicende dei testi sacri a coloro che giungono sulle nostre coste, in cerca di prospettive migliori. E ogni volta che una ...

