Kate e Meghan di nuovo insieme per la finale femminile di Wimbledon

Kate e Meghan pace fatta grazie a Wimbledon - : Roberta Damiata Le due duchesse hanno assistito insieme alla finale femminile di Wimbledon, mostrandosi felici e complici, mettendo tacere le voci sulla loro antipatia. Con loro anche la sorella di Kate Pippa Middleton Dopo nove mesi di pettegolezzi, Kate Middleton e Meghan Markle hanno oggi messo il punto definitivo alle faide di famiglia con una tregua grazie al torneo di Wimbledon. Noi lo avevamo detto già da qualche giorno che le ...

Meghan - Kate la dieta reale rigorosa di Buckingham Palace - : Francesca Galici Far parte della famiglia reale inglese non dev'essere facile per chi non ci nasce. Ne sanno qualcosa Kate Middleton e Meghan Markle, sottomesse all'etichetta e al regolamento anche a tavola Meghan Markle e Kate Middleton sono le due spose borghesi dei principi William e Harry. Entrambi i figli di Carlo e Diana hanno scelto di convolare a nozze con donne non appartenenti a nessun casato nobiliare. È un segno dei tempi ...

Meghan Markle - prima uscita pubblica con Archie. Boom di critiche : «Non sa fare la mamma e Kate non l'aiuta» : prima uscita pubblica per il piccolo Archie tra le braccia di sua madre Meghan Markle e con tutta la famiglia al completo. La duchessa di Sussex, accompagnata dal principe Harry, ha presenziato al...

Kate Middleton e Meghan Markle coi figli alla partita di polo. Prima uscita di Archie : Kate Middleton e Meghan Markle, insieme ai loro figli, hanno presenziato al King Power Royal Charity Polo Day. Per il piccolo Archie, primogenito di Harry e Meg, si è trattato della Prima uscita pubblica a soli due mesi. Il suo battesimo, lo scorso 6 luglio, infatti è avvenuto in forma privata. E sempre per la Prima volta si è trovato all’aperto coi cuginetti George, Charlotte e Louis. L’occasione è l’annuale partita di polo ...

Kate Middleton oppressa per colpa di Meghan Markle : cerca assistente : Kate Middleton e William non riescono a far fronte ai nuovi impegni legati alla loro associazione benefica. Infatti, da quando Harry e Meghan Markle hanno deciso di lasciare la Royal Foundation, tutta la gestione della charity è ricaduta sulle spalle dei Duchi di Cambridge. E ora non ce la fanno più, sono entrati in crisi per i molteplici impegni. In altri termini, Kate deve sobbarcarsi anche il lavoro di Meghan. E in più, deve far fronte agli ...

Ma quale lite : Meghan e Kate fotografate felici ad una partita di polo insieme ai bambini - : Roberta Damiata Uno scoop davvero unico quello di vedere insieme e con i rispettivi bambini le due principesse Kate e Meghan per una volta insieme e felici Se non ci fossero le foto, sarebbe quasi una notizia incredibile. Kate Middleton e Meghan Markle insieme ad una partita di polo, (come nelle foto postate dal sito Hello) in compagnia dei bambini. Il Piccolo Archie in braccio a mamma Meghan che indossa un largo abito color verde ...

Kate Middleton - tensioni con Meghan Markle al battesimo di Archie? “Era pronta a scappare” : “Kate Middleton era pronta a scappare“. È questa la conclusione a cui è giunta l’esperta di linguaggio del corpo Judi James che, come riportano i tabloid britannici, ha analizzato nel dettaglio i due scatti ufficiali del battesimo del piccolo Archie pubblicati sui social dal principe Harry e da Meghan Markle. In particolare, la sua attenzione si è soffermata sulla foto di gruppo, in cui si vede tutta la royal family al completo ...

Meghan Markle - messaggi segreti nella foto del battesimo di Archie. Coinvolta anche Kate : Meghan Markle e Harry hanno deciso di condividere solo alcune foto ufficiali del battesimo di Archie. Si tratta di immagini posate, realizzate dal fotografo Chris Allerton, studiate nei minimi dettagli. Eppure a sguardi attenti ed esperti non sono sfuggiti segreti rivelatori di quanto sta accadendo all’interno della Famiglia Reale e in particolare nel rapporto tra i Duchi del Sussex e Kate Middleton e William. Iniziamo proprio da Kate. In ...

Il maxi cerchietto di Kate Middleton e lo chignon di Meghan Markle - due look dal sigillo reale

Meghan Markle - battesimo Archie : Harry sbaglia scarpe - Kate Middleton in foto senza bimbi : Top-secret il battesimo privato del piccolo Archie, il primogenito di Meghan Markle e del principe Harry. A coloro che li avevano criticati per la scelta di godere solo dei privilegi della monarchia senza mettersi in gioco, comportandosi da reali, la coppia dei duchi di Sussex ha risposto con nonchalance. L'annuncio dell'evento è stato dato con la pubblicazione sui social di due pregevoli fotografie, di cui una in bianco e nero che ritrae Harry, ...

Meghan in bianco al battesimo di Archie. Ma Kate è la più bella : Una cerimonia blindatissima, alla presenza di pochi familiari e amici strettissimi, ma che non poteva non essere in qualche modo condivisa con i tantissimi fan della Royal Family, che attendevano questo giorno per gioire del battesimo del piccolo Archie Harrison Mountbatten-Windsor, l’ultimo arrivato di casa reale. Le prime foto del battesimo di Archie sono state pubblicate sul profilo Instagram ufficiale dei duchi di Sussex. La prima è la ...

