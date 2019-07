Juventus | Dybala fondamentale per Sarri | il tecnico cambia ruolo alla Joya

Dybala Juventus - clamoroso sfogo contro l’ex allenatore : “Non mi salutava neanche” : Dybala Juventus- Intervistato ai microfoni di “Fox Sport”, Paulo Dybala ha colto l’occasione per lanciare un clamoroso attacco al suo ex allenatore Sampaoli. L’attaccante punta il dito contro l’ex ct dell’Argentina: “Sampaoli? Ci avevo parlato quando era venuto a Torino prima del Mondiale, ma in Russia non c’è stata nessuna comunicazione tra me e lui. […] More

Juventus - retroscena di mercato : a maggio proposto scambio Dybala - Gabriel Jesus : È sempre tempo di calciomercato: le società oramai lavorano tutto l'anno alla ricerca di rinforzi ideali o magari anche per 'fiutare' possibili occasioni di mercato. È il caso ad esempio della Juventus, che ha lavorato molto per 'regalare' a Maurizio Sarri due parametri zero molto importanti come Aaron Ramsey ed Adrien Rabiot, così come è oramai da diversi mesi che starebbe lavorando al probabile arrivo di De Ligt a Torino. Come è tipico quindi, ...

Juventus - Dybala avrebbe rifiutato il trasferimento all'Inter : Questa estate il vero tormentone di mercato riguarderà sicuramente il futuro di Mauro Icardi. L'ex capitano dell'Inter piace molto alla Juventus che, però, deve cedere almeno uno tra Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic prima di affondare il colpo. Una trattativa, quella con la società nerazzurra, che non sarà semplice da condurre visto che il club meneghino ha fatto sapere di essere disposto a trattare solo per offerte superiori ai sessanta ...

Calciomercato Juventus : alzata l’offerta per de Ligt - Dybala avrebbe rifiutato l’Inter : L’affare Matthijs de Ligt per il Calciomercato della Juventus sarebbe arrivato alle ultime curve. Il traguardo è vicinissimo dopo che Mino Raiola ieri aveva inviato le parti a fare in fretta. I bianconeri hanno preso la palla la balzo alzando l’offerta all’Ajax, ora mancano una decina di milioni forse qualcosa in meno per portare in porto l'affare. I lancieri non hanno nessuna intenzione di fare muro, per ora il difensore si allena con la ...

Juventus - pronti 70 milioni più Dybala per arrivare a Pogba (RUMORS) : La Juventus potrebbe regalare altri importanti acquisti per la prossima stagione: non ci riferiamo solo a De Ligt (settimana prossima potrebbe concretizzarsi la trattativa con l'Ajax), ma anche a qualche altro investimento importante per il centrocampo ed il settore avanzato. Sarà però necessario cedere qualche pezzo pregiato sul mercato per finanziare eventuali acquisti e i probabili indiziati a lasciare Torino sono Joao Cancelo, Khedira, ...

Calciomercato Juventus : Dybala e Douglas Costa dovrebbero restare - ora tocca a Sarri : Il Calciomercato della Juventus non è solo de Ligt, o Chiesa, o Icardi, o Zaniolo. Sarri prepara la formazione 2019-2020 e, prima di inserire nel progetto i nuovi acquisti, vuole valutare con attenzione quello che ha già in rosa. I due casi più scottanti sono quelli di Douglas Costa e Dybala, nonostante le lusinghe di club provenienti soprattutto dall’estero, sembra proprio che i due rimarranno a Torino a giocarsi le proprie carte nel nuovo ...

Juventus - Dybala o Chiesa? Svelata la scelta di Sarri : i dettagli : Juventus – Dopo le visite mediche di Adrien Rabiot e quelle in programma domani per il clamoroso ritorno di Gigi Buffon, la Juventus si concentra sulle altre operazioni. In ballo c’è sempre Matthijs de Ligt, con Paratici che attende il via libera per poter chiudere la trattativa con l’Ajax. E si fa un gran parlare anche di un altro cavallo di ritorno, Paul Pogba, […] More

Calciomercato Juventus - Dybala potrebbe diventare una contropartita per arrivare a Pogba : Continuano ad arrivare notizie molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, dopo Adrien Rabiot, il club bianconero ha intenzione di acquistare un altro centrocampista francese di altissimo livello. Stiamo parlando di Paul Pogba, il quale vorrebbe lasciare il Manchester United, dopo una stagione a dir poco tribolata. Fino al 7 luglio il centrocampista transalpino sarà in ferie, ...

Calciomercato Juventus Dybala : ipotesi scambio con il Manchester United : Calciomercato Juventus Dybala- Stando alle indiscrezioni provenienti da oltre Manica, ed in particolaer da ESPN, il Manchester United avrebbe messo nel mirino il giocatore della Juventus Paulo Dybala. Il talento argentino sarà impegnato, stasera, con la propria nazionale contro il Brasile, in una sfida che vale l’accesso alla finale della Coppa America. Sebbene al momento […] More

Mercato Juventus - c’è Icardi : Dybala resta - doppia cessione in attacco : Mercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista in vista dell’imminente estate. Come evidenziato nelle ultime ore, Paratici sarebbe volato ad Amsterdam per chiudere l’affare De Ligt con l’Ajax. Accordo sulla base di 70 milioni di euro, con 12 milioni di euro al giocatore con base di 8 milioni stagionali. Detto […] More

Juventus : per Don Balon 'cessioni per finanziare l'acquisto di Pogba' - tra queste Dybala : Ci attendiamo un mercato ricco di trasferimenti, con la Juventus che potrebbe essere una delle protagoniste indiscusse dell'estate. Ufficializzato e presentato il nuovo tecnico Sarri, è tempo per la dirigenza bianconera di lavorare all'arrivo di giocatori funzionali al gioco del tecnico toscano. Bisognerà però considerare sempre il bilancio, anche perché l'approvazione di fine giugno potrebbe registrare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 ...

Calciomercato Juventus Dybala vuole e può restare : Calciomercato Juventus- Dybala vuole e può restare Paulo Dybala è uno dei giocatori più gettonati in questo mercato estivo 2019. Nonostante le offerta per l’attaccante classe 1993 argentino non manchino, secondo l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” il futuro dell’estroso talento sudamericano dovrebbe essere ancora a Torino. Dybala, tornato in campo la notte scorsa […] More

Dybala rischia la panchina nella nuova Juventus di Sarri : Giovedì 20 giugno alle ore 11:00 presso l' 'Allianz Stadium' ci sarà la presentazione di Maurizio Sarri come nuovo tecnico della Juventus, e secondo le ultime indiscrezioni, il toscano potrebbe incontrare Cristiano Ronaldo nel weekend per conoscerlo e magari confrontarsi sulla Juventus della prossima stagione. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato con l'intento di allestire una rosa competitiva per Serie A e Champions ...

Juventus : Dybala possibile contropartita tecnica per il ritorno di Pogba : Arrivata l'ufficializzazione di Maurizio Sarri, per la dirigenza bianconera è tempo di pensare a mercato. Definiti alcuni acquisti (Ramsey dall'Arsenal, Demiral dal Sassuolo e Romero dal Genoa), i bianconeri dovranno considerare delle cessioni importanti anche per motivi di Fair Play Finanziario: l'approvazione del bilancio d'esercizio, previsto per fine giugno, dovrebbe registrare una perdita fra i 50 e i 70 milioni di euro. Proprio alcuni ...