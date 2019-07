Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge superano la crisi | Primi passi nella nuova

Jeremias Rodriguez e Soleil vanno a convivere - la prima foto nella casa nuova - : Francesca Galici Hanno attraversato un momento di crisi ma adesso sembrano essersi ritrovati. Jeremias e Soleil Stasi sono una coppia innamorata e hanno mantenuto fede al loro impegno di andare a convivere Per Soleil Stasi e Jeremias Rodriguez la crisi sembra ormai essere solamente un ricordo. I due hanno attraversato una tempesta nella loro vita di coppia ma sono riusciti a superarla nel migliore dei modi, per la gioia dei loro ...

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè - il giallo della crisi : «Primi passi nella nuova casa...» : Nessuna crisi, nessun tradimento, i due ex naufraghi dell?Isola dei Famosi Jeremis Rodriguez e Soleil Sorgè stupiscono tutti e, nonostante gli esperti di gossip li dessero ormai...

Mara Fasone : "Non c'entro nulla con la rottura tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge" : Nel cuore della notte, Mara Fasone ha affidato, ai propri social, un duro sfogo, indirizzato a Deianira Marzano, perché, a suo dire, tirata ingiustamente in ballo, nella spinosa questione Jeremias Rodriguez - Soleil Sorge che, in questi giorni, ha tenuto in trepidazione, molti fan: Sono stata attaccata dalla maggior parte del web senza aver fatto nulla, né mangiato né bevuto. Lei si permette di parlare. La signorina, al solito suo, non trova ...

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge - nessuna crisi : "Abbiamo solo litigato" : Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge hanno passato giorni difficili. Si era scritto che i due si fossero lasciati, ma in realtà la coppia ha dichiarato a 361magazine.com di aver semplicemente litigato.Il motivo è presto detto: pare che Soleil sia gelosa dell'amicizia nata tra il fratello di Belen e un volto di Uomini e Donne. Molti hanno pensato che l'identikit corrisponda a Mara Fasone, ma la diretta interessata sulle sue Instagram Stories ha ...

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge : nessuna rottura e convivenza a Milano in vista : "Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano", canta Antonello Venditti nella canzone "Amici mai". Dei versi che sembrano parlare di una delle coppie più chiacchierate del momento, ovvero quella formata da Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge. Dopo essere stati concorrenti della quattordicesima edizione de L'Isola Dei Famosi, condotta Alessia Marcuzzi e trasmessa su Canale 5, i due giovani sono finiti al centro del gossip, per ...

Jeremias Rodriguez E SOLEIL SI SONO LASCIATI?/ Arriva la smentita : 'La gente parla..' : SOLEIL Sorge e JEREMIAS RODRIGUEZ hanno fatto pace. Nessuna rottura per gli ex naufraghi dell'Isola dei Famosi, che a quanto pare starebbero ancora insieme

Jeremias Rodriguez e Soleil - addio per colpa di un ex di U&D : la verità : Sembrava procedere tutto per il meglio tra Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez. Sui social apparivano innamoratissimi e niente faceva presagire una rottura. I due, al contrario, avevano anche annunciato l’imminente convivenza a Milano. Proprio per questo le voci del loro addio avevano destabilizzato i fan e lasciato tutti a bocca aperta. I due, infatti, avevano fatto sognare molti con la loro storia da favola. Entrambi appartenenti al mondo ...

Isola - Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge fanno dietrofront : non si sono lasciati - : Serena Granato Gli ex naufraghi de L'Isola Dei Famosi hanno chiarito di non essersi separati. Non si esclude il progetto di andare a convivere nell'imminente Negli ultimi giorni ha fatto parlare molto il rumor che li vedeva ormai giunti ad una rottura. Ma gli ex naufraghi de L'Isola Dei Famosi, Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, non si sono lasciati. I due indiscussi protagonisti del reality show condotto da Alessia Marcuzzi hanno, ...

Soleil Sorgé e Jeremias Rodriguez - pace fatta : l’indiscrezione : L’amore non è bello se non è litigarello, e se il detto vale per i comuni mortali figuriamoci per i vip il cui equilibrio emotivo è spesso molto più ballerino della norma. Così, dopo una litigata che aveva fatto allontanare Soleil Sorgé e Jeremias Rodriguez al punto che la bionda ex naufraga de L’isola dei famosi aveva smesso di seguire sui social non solo il fratello di Belen ma anche due dei suoi più cari amici che stavano ...

Soleil Sorgé e Jeremias Rodriguez stanno ancora insieme : “Si è trattato solo di un litigio” : Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge sono ormai al centro di una vera e propria bufera mediatica, dovuta all'improvviso allontanamento che era stato documentato anche sui social. I due sembra che stiano facendo pace, come riportato da 361magazine.com e che sia stato solo un brutto litigio, che non fermerebbe i loro progetti di convivenza.Continua a leggere

Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez non si sono lasciati : la conferma : Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge non si sono detti addio: l’annuncio Nelle scorse ore il settimanale diretto da Alfonso Signorini aveva annunciato che la coppia formata da Soleil Sorge e il fratello minore di Belen fosse scoppiata durante l’estate a causa di una furiosa lite avvenuta in Sicilia. Le cose però non sarebbero andate come riportate dalla rivista. A rivelarlo è lo stesso Jeremias Rodriguez, che insieme alla sua compagna ...

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge sono tornati insieme : ultime news : Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge stanno ancora insieme È ancora amore tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge. Non si è ancora conclusa del tutto la relazione tra gli ex naufraghi dell’Isola dei Famosi. Nonostante il silenzio degli ultimi giorni e i gossip malevoli, l’argentino e l’italo-americana stanno insieme. Il fratello di Belen e l’ex corteggiatrice […] L'articolo Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge sono tornati ...

Jeremias Rodriguez e Soleil : potrebbe essere l'ex tronista Mara Fasone la 'terza incomoda' : Da quando il settimanale "Chi" ha fatto sapere che Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè si sarebbero lasciati per colpa dell'intromissione di una terza persona nel loro rapporto, in molti si sono messi alla ricerca dell'identità di questa ragazza. Deianira Marzano, da sempre informatissima su tutto quello che riguarda i personaggi del momento, ha pubblicato le segnalazioni che ha ricevuto su Instagram a riguardo: pare che sia Mara Fasone, ex ...

Jeremias Rodriguez e Soleil si sarebbero lasciati - il DJ palermitano non è la causa : Jeremias e Soleil si sono lasciati per una lite avvenuta in Sicilia, si parlava di un dj palermitano ma a quanto pare non è la causa Jeremias Rodriguez, stando quanto riportato dal settimanale Chi, avrebbe detto addio alla sua amata Soleil Sorge. I due si sarebbero lasciati dopo un pesante litigio avvenuto in Sicilia, mentre erano intenti … Continue reading Jeremias Rodriguez e Soleil si sarebbero lasciati, il DJ palermitano non è la causa ...