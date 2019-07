James Rodriguez al Napoli | Ancelotti | “Gli ho mandato un sms di auguri | trattativa lunga”

Ceccarini : “James Rodriguez al Napoli - trovata la formula. Arriva anche Elmas. Rog e Verdi…” : Ceccarini: “James Rodriguez al Napoli, trovata la formula. Arriva anche Elmas. Rog e Verdi…” James Rodriguez al Napoli. Niccolò Ceccarini scrive sulla trattativa tra il Napoli e il Real Madrid per il fantasista colombiano. Un affare che sembra in dirittura d’ arrivo, il collega ne dà notizia nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com. Ceccarini: “James Rodriguez al Napoli, trovata la formula. Arriva anche ...

Napoli - De Laurentiis allo scoperto su James Rodriguez : “pronti ad un sacrificio ma il Real Madrid…” : “Con James siamo tutti disposti a fare sacrifici ma chiediamo anche al Real Madrid di farne altri. I ‘blancos’ devono considerare che piuttosto che avere in casa uno scontento, è meglio mandarlo a giocare. Magari in prestito”. Sono le dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ha deciso di sbilanciarsi così sul futuro del colombiano. “Ho letto tante baggianate –aggiunge De ...

Napoli - De Laurentiis su James Rodriguez : “Non serve che parli con Perez” : Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, torna sull’affare James Rodriguez: “Per il Real è meglio mandarlo a giocare. Se son rose fioriranno”.“powered by Goal”Il Napoli continua a lavorare al colpo James Rodriguez, ma aspetta segnali positivi da Madrid. Della trattativa ha parlato in esclusiva ai microfoni di ‘Sky Sport’ il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis, che ha smentito di aver avuto un ...

[VIDEO] James Rodriguez compie 28 anni - festeggiamenti in famiglia in attesa del mercato : Il fuoriclasse James Rodriguez, festeggia il suo compleanno in Colombia con i suoi familiari in attesa della chiamata del Napoli. VIDEO – James, compleanno in famiglia in Colombia in attesa di novità dal Napoli — TuttoNapoli.net (@tuttonapoli) July 12, 2019 Leggi anche : [VIDEO] Dimaro day 7, l’allenamento degli azzurri sotto gli occhi di Ancelotti Malfitano: “L’obiettivo é lo scudetto, chi dice il contrario non vuole bene a ...

James Rodriguez al Napoli - ultimatum del Real Madrid : vuole 42 milioni : Il Real Madrid manda un ultimatum al Napoli nell’affare James Rodriguez: chiede 42 milioni di euro subito per il trasferimento definitivo.“powered by Goal”La telenovela estiva in casa Napoli si chiama James Rodriguez: il talento colombiano ha già fatto sapere il suo gradimento sulla destinazione azzurra, ma il Real Madrid continua a fare muro e manda ora un ultimatum alla dirigenza partenopea.Secondo quanto riferito da ‘Sport’, ...

SKY – Napoli - continua il pressing per James Rodriguez - spunta un indizio. Fissate le visite mediche per Manolas : SKY – Napoli, continua il pressing per James Rodriguez. Fissate le visite mediche per Manolas Napoli, continua il pressing per James Rodriguez. “Il calciatore che mediaticamente, dopo Cristiano Ronaldo e Messi, gode di maggior considerazione. Piace molto a Carlo e noi siamo in attesa di una richiesta più ragionevole. Lo scoglio è rappresentato dal Real Madrid, che ha pretese elevate secondo noi. Ma James vuole il Napoli”. ...

Calciomercato Napoli – De Laurentiis show : “Icardi? Mi è bastato incontrare Wanda una volta. Su James Rodriguez dico…” : De Laurentiis fa il punto sul Calciomercato del Napoli: no ad Icardi e Wanda Nara, sì a James Rodriguez per sognare lo scudetto Intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il presidente Aurelio De Laurentiis ha fatto il punto della situazione in merito al Calciomercato del Napoli. Tanti nomi gravitano intorno agli azzurri che, dal canto loro, sembrano intenzionati a ridurre il gap con la Juventus. Spada/LaPresse De Laurentiis ha bocciato ...

Del Genio a Kiss Kiss Napoli : “Ancelotti sta provando Gaetano in un nuovo ruolo - su James Rodriguez la situazione è questa” : Paolo Del Genio, noto giornalista é intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli analizzando il ritiro di Dimaro e il mercato del Napoli : “Ancelotti seguirá attentamente Gaetano, non soltanto in ritiro. Credo che gli sarà data l’opportunità di scendere in campo con il Liverpool, con il Barcellona, e capire che impatto avrà. Ancelotti lo sta provando in un nuovo ruolo quello di centrocampista centrale, più arretrato ...

Calciomercato Napoli : le ultime sul possibile arrivo di James Rodriguez : Calciomercato Napoli, le ultime sul possibile arrivo di James Rodriguez Dopo l’innesto di Manolas, al Napoli potrebbe arrivare un altro acquisto di spessore: il giocatore in questione è James Rodriguez, leader della nazionale colombiana, classe 1991 e reduce da due stagioni in prestito al Bayern Monaco. Dopo una serie di trattative, sembra quasi che la volontà di entrambe le società abbia trovato un punto di comune accordo. Con molta ...

Sport Bild : “Il Psg alla finestra per James Rodriguez” : Secondo la “Sport Bild”, il Psg sarebbe alla finestra per James Rodriguez. Il club francese starebbe seguendo con molta attenzione la trattativa tra il Real Madrid e il Napoli. Se il Napoli non riuscisse a convincere Florentino Perez a concedergli James alle condizioni preferite da De Laurentiis, ecco che il Psg potrebbe farsi avanti. Il Psg non avrebbe problemi a pagare i 42 milioni richiesti dal Real Madrid. Si tratterebbe poi di ...

James Rodriguez al Napoli - De Laurentiis : “Lui vuole venire - Rodrigo ci ha detto no” : Aurelio De Laurentiis fa il punto sul mercato del Napoli: “Il Real pretende troppo per James Rodriguez. Elmas? Abbiamo moltissima considerazione”.“powered by Goal”Il mercato del Napoli entra nel vivo ma il nome di James Rodriguez resta sempre al centro delle suggestioni dei tifosi: il presidente Aurelio De Laurentiis fa il punto della situazione, affrontando più punti in questa sessione estiva.Intervistato dal ‘Corriere ...

42 milioni in 3 anni - l’ultima offerta di De Laurentiis a Florentino Perez per James Rodriguez : Nulla di fatto sul fronte James Rodriguez. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il blitz spagnolo di Giuntoli non ha portato a nessun effetto definitivo. Non si riesce a trovare un’intesa con il Real. L’ultima proposta de De Laurentiis, in una conference call con Florentino Perez è quella di pagare tutti i 42 milioni richiesti, ma dilazionati in 3 anni. I Blancos ci stanno pensando anche perché sa bene che il volere del colombiano è ...