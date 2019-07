ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2019)Annabela 15 anni in uncon il quad. Si trovava nella tenuta di famiglia nel Somerset.eradi Bene dell’ex moglie di lui,. Il padre della ragazza, uno degli uomini più ricchi e potenti del Regno Unito, ha postato un tweet: “Mio Dio, per favore, posso riavere la mia bella, brillante, gentile, bambina. Per favore Dio. E se non fosse possibile, per favore, prenditi cura di lei in modo speciale. La amo così tanto e sono così orgoglioso di lei. Provo un dolore che non riesco a descrivere”. La madre, ereditiera nota alle cronache mondane, si trovava nella villa quando è accaduto l’il padre era con gli altri due figli nel Surrey. Secondo quanto riportano i media britannici, all’uomo è stato detto che laavevaunma che non era in pericolo di vita. Quando ...

FQMagazineit : Iris Goldsmith, morta la 15enne figlia di Kate Rothschild: ha avuto un incidente mentre guidava il quad nella tenut… - Noovyis : (Iris Goldsmith, morta la 15enne figlia di Kate Rothschild: ha avuto un incidente mentre guidava il quad nella tenu… - Cascavel47 : Iris Goldsmith, morta la 15enne figlia di Kate Rothschild: ha avuto un incidente mentre guidava il quad nella tenut… -