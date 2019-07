Infarto | more e mirtilli salvano il cuore | Questi frutti contengono antocianine

Chiama l'ambulanza perché suo marito ha un Infarto ! Muoiono insieme dopo 50 anni di amore : Gina e Alfredo stavano insieme da cinquant' anni : il suo cuore non ha retto alla morte dell'amato marito . Cinquant' anni di amore , una vita trascorsa insieme , fianco a fianco, fino alla morte. Quando il suo Alfredo è stato colpito da un infarto, Gina ha Chiama to l'ambulanza , ma una volta che per suo marito non c’è stato più nulla da fare, è morta anche lei, di crepacuore. Avrebbero festeggiato le nozze d'oro il prossimo anno e se ne ...

Sara Carbonero - moglie di Casillas - operata per un tumore maligno poco tempo dopo l’Infarto del portiere : Le brutte notizie non arrivano mai da sole. Ne sanno qualcosa la giornalista Sara Carbonero, 35 anni, e il marito Iker Casillas, portiere del Porto ed ex Real Madrid. La donna, infatti, è stata operata per un “tumore ovarico maligno”, secondo un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram. La Carbonero ha annunciato la sua malattia 3 settimane dopo che il marito, stella del calcio di 38 anni, ha accusato un infarto per il quale è stata ...