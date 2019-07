Incidenti | auto si ribalta sulla A29 | morto bimbo di 13 anni | feriti fratellino e il padre

meteoweb.eu

(Di sabato 13 luglio 2019) Palermo, 13 lug. (AdnKronos) – Un bambino di 13la notte scorsa in un incidente stradale avvenutoA29 Palermo-Trapani, all’altezza di Alcamo. Gravissimi ile ildi 9. Secondo una prima ricostruzione, la Bmw su cui viaggiavano ilcon i due figli è uscita di strada e si èta. Sul luogo del sinistro sono intervenuti 4 equipaggi della Sezione Polizia Stradale di Trapani e dei reparti distaccati di Alcamo e Marsala, personale Anas, dei Vigili del Fuoco e del 118, che hanno messo in sicurezza la carreggiata e prestato i necessari soccorsi. “Sin da subito si rilevava la gravità dell’accaduto in quanto i tre occupanti dell’vettura avevano riportato gravi lesioni – dice la Polstrada – Duesono stati trasnei vicini ospedali di Alcamo Partinico, mentre per il giovane P. F. di 13...

