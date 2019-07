Incendi in Puglia | rogo nel parco naturale a Gallipoli | evacuato albergo

meteoweb.eu

(Di sabato 13 luglio 2019) Un vastoo è divampato neldi Punta Pizzo, a. Le fiamme si sono rapidamente estese, minacciando une costringendo il personale della struttura ricettiva ad attivare la procedura di evacuazione dei clienti. Sul posto stanno operando diverse squadre dei vigili del fuoco e un canadair giunto da Lamezia Terme che ha effettuato diversi lanci di acqua. L'articoloinnelMeteo Web.

emergenzavvf : Giornata intensa per la flotta aerea dei #vigilidelfuoco, impegnata in 10 incendi di bosco e vegetazione: 2 in Sard… - manduriaoggi : #Attualità - #XYLELLA - Coldiretti Puglia: «A Lecce da maggio 60 chiamate al giorno a vigili del fuoco per incendi… - metropolinotiz1 : Piromani nel nord barese: un nuovo incendio doloso tra le campagne nei pressi di Lama Balice, all'altezza di Bitont… -