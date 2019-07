In corso a Santa Marina Salina Marefestival

Giro d’Italia Under23 - la tappa di oggi Riccione-Santa Sofia (venerdì 14 giugno). Percorso - orari e altimetria : Dopo il cronoprologo di apertura del Giro d’Italia Under 23, la giovane Corsa Rosa riparte nuovamente da Riccione per spostarsi sull’Appennino forlivese, precisamente a Santa Sofia. Sarà quindi un’altra giornata totalmente romagnola per i 143,2 km del tracciato della prima tappa in linea del Giro Under 23. Una frazione decisamente adatta alle ruote veloci, per un Percorso che presenta una sola e piccola asperità a 10 km dal ...

Giro d’Italia 2019 - diciottesima tappa Valdaora-Santa Maria di Sala : percorso - favoriti e altimetria. Ultima chance per i velocisti rimasti - occhio alle fughe : Dopo un avvio di terza settimana caratterizzato dalle salite, il Giro d’Italia 2019 si appresta a vivere una giornata di relativa tranquillità prima del trittico conclusivo. La diciottesima tappa porterà il gruppo da Valdaora a Santa Maria di Sala (222 km) in quella che rappresenterà l’Ultima occasione per quei velocisti che sono riusciti a superare le frazioni più impegnative. Il tracciato sarà prevalentemente pianeggiante, con un unico GPM che ...