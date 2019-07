Il realismo di Visco | Pil ristagna a +0 | 1% L’ottimismo di Tria | andamento “soddisfacente”

ilfogliettone

(Di sabato 13 luglio 2019) L'economia italianae le ultime previsioni indicano per il 2019 un aumento del Pil di solo lo 0,1%, mentre per il biennio successivo sara' in media poco meno dell'1%. Il governatore della Banca d'Italia, Ignazio, interviene all'assemblea dell'Abi, l'Associazione bancaria italiana, tenuta a Milano per celebrare il centenario della fondazione, avvenuta proprio nel capoluogo lombardo. Bankitalia riduce cosi' le precedenti stime per il 2019, pari al +0,3%. Secondo"le imprese si attendono un rallentamento della domanda nei prossimi mesi e un'espansione molto modesta degli investimenti", inoltre "pesano rischi connessi sia con gli sviluppi internazionali sia con la domanda interna". Il governatore indica pero' la strada per uscire dalle secche, citando proprio le ultime correzioni di bilancio che hanno evitato la procedura di infrazione: "I mercati hanno risposto ...

