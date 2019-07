Il pilota della Mercedes Valtteri Bottas partirà in pole position nel Gran Premio di

VIDEO Jorge Lorenzo - “Back Stronger” : Tornerai più forte - il messaggio della Honda al suo pilota dopo l’infortunio : La Honda sta vicino a Jorge Lorenzo che ieri è caduto malamente durante le prove libere 1 del GP d’Olanda 2019 e che si è fratturato la sesta vertebra. Lo spagnolo dovrà portare un busto per 3-4 settimane e i tempi di recupero sono ancora da definire. La scuderia giapponese ha lanciato un chiaro messaggio al proprio centauro con una bella scritta “Back Stronger” (Tornerai più forte) presente sul cupolino della sua moto numero ...

Mondo della Superbike sotto shockm ex pilota sfigurato con una mazza da baseball : ricoverato in terapia intensiva : Incredibile aggressione ad Anthony Gobert: l’ex pilota di Superbike sfigurato, è in terapia intensiva Davvero incredibile quanto accaduto ad un ex pilota di Superbike: Anthony Gobert è stato aggredito in maniera indescrivibile da un gruppo di ragazzi ubriachi che lo hanno sfigurato con una mazza da baseball. A ricostruire la vicenda è stato il fratello Aaron, che ha raccontato che per le conseguenze riportate sul corpo è stato ...

Formula 1 - Rosberg non risparmia Vettel : il tedesco si scaglia senza remore contro il pilota della Ferrari : L’ex pilota tedesco non le ha mandate a dire al connazionale, sottolineando come la penalità inflittagli sia giusta a termini di regolamento L’intero mondo del motorsport ha ritenuto alquanto pesante la penalità inflitta a Sebastian Vettel, tutti tranne Nico Rosberg che non ha perso tempo a schierarsi al fianco del suo ex team. photo4/Lapresse Il tedesco ha espresso il proprio giudizio su quanto avvenuto in Canada al giro ...

Scontro tra navi a Venezia - indagati pilota e comandante della nave : Crociera annullata e biglietti rimborsati. La MSC Cruises conferma che il "comandante della MSC Opera e il DPA (Designated Person Ashore) sono stati consegnati gli avvisi di garanzia e la relativa iscrizione nel Registro degli indagati della Procura della Repubblica di Venezia". La procura ha anche messo sotto sequestro i sistemi di movimento "Opera": oltre alla scatola nera, sotto "indagine" c'è tutto il sistema di controllo dal timone ...

Incidente nave Msc "Opera" a Venezia - indagati il pilota e il comandante della Msc : La procura ha sequestrato la scatola nera della nave. La compagnia: "Risarciremo tutti i passeggeri"

Venezia - il pilota della nave : “Rotto il cavo del rimorchiatore di prua - c’è stata una perdita dei comandi” : “Il rimorchiatore di prua ha rotto il cavo. Poi c’è stata una perdita dei comandi”. A parlare, via radio, è il pilota della nave da crociera Msc “Opera”, che subito dopo l’impatto con un battello turistico e il molo ha informato le autorità sull’accaduto e sulla situazione nei primi minuti dei soccorsi. Venezia, nave da crociera si scontra contro battello: la fuga dei turisti e il ...

Niki Lauda è morto : chi era il pilota F1 e causa della morte : Niki Lauda è morto: chi era il pilota F1 e causa della morte Aveva compiuto 70 lo scorso 22 febbraio, ma nell’ultimo anno aveva avuto alcuni problemi. Prima il trapianto di polmone lo scorso autunno, poi i problemi ai reni che lo hanno costretto a prolungare il ricovero in una clinica privata elvetica. Alla fine Niki Lauda non ce l’ha fatta più e se n’è andato circondato dall’affetto dei suoi cari. A dare l’annuncio della sua scomparsa, ...