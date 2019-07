Il Palermo è escluso dalla prossima Serie B | ripescato il Venezia

Calcio : Palermo escluso per inadempienze - Venezia riammessa in Serie B : Riammesso il Venezia in Serie B, escluso il Palermo per inadempienze. Visto il parere della COVISOC, il Consiglio Federale ha respinto il ricorso della società siciliana e votato all’unanimità per la riammissione del club Veneziano. Inoltre sono stati decisi anche riammissioni e ripescaggi in Lega P

Palermo escluso dal prossimo campionato di Serie B : al suo posto il Venezia : Tegola per i tifosi rosanero. Il Palermo è stato ufficialmente escluso dal prossimo campionato di Serie B per inadempienze amministrative.

Serie B - è ufficiale : escluso il Palermo - ripescato il Venezia : Il consiglio federale della Figc ha escluso per inadempienze il club rosanero, riammettendo invece il Venezia. In Serie C...

Calcio : il Palermo escluso dalla Serie B. La Covisoc ha rigettato la richiesta di iscrizione del club siciliano : Non giungono buone notizie per il Palermo, escluso dal prossimo campionato di Calcio di Serie B. La Covicoc, infatti, ha dato parere negativo relativamente all’iscrizione del club siciliano nella Serie cadetta per l’assenza dei criteri economici finanziari previsti per il conseguimento della licenza ai fini della partecipazione al campionato, come riporta l’Ansa. Per via della mancata consegna della documentazione, relativa ad ...