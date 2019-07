Il mondo perduto Jurassic Park film stasera in tv 13 luglio | cast | trama | curiosità

cubemagazine

Il Mondo perduto - Jurassic Park è il film stasera in tv sabato 13 luglio 2019 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola diretta da Steven Spielberg ha come protagonisti Jeff Goldblum, Julianne Moore, Richard Attenborough e Vince Vaughn. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. Il Mondo perduto - Jurassic Park film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: The Lost World: Jurassic Park GENERE: Fantasy ANNO: 1997 REGIA: Steven Spielberg CAST: Jeff Goldblum, Julianne Moore, Pete Postlethwaite, Richard Attenborough, Vince Vaughn, Arliss Howard, Vanessa Lee Chester, Peter Stormare, Harvey Jason, Richard Schiff DURATA: 134 Minuti Il Mondo perduto - Jurassic Park film stasera in tv: trama Ecco la trama del film oggi in tv. Sono passati quattro anni dalla drammatica avventura vissuta al Jurassic Park, quando il ...

