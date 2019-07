Il mondo dello sport si stringe attorno a Sinisa Mihajlovic | “Ho la leucemia”

La malattia di Mihajlovic sulle orme di Vialli - Acerbi - Armstrong - Abidal : quanti precedenti nel mondo dello sport [FOTO] : Giocano, perdono o vincono, sono famosi per questo. Poi, all’improvviso, si trovano a fare i conti con la malattia. E allora la affrontano come fosse un avversario, con coraggio. Prima di Sinisa Mihajlovic era capitato a Lance Armstrong e Erik Abidal, tra gli altri. o a Gianluca Vialli tra gli ultimi: forti in gara, ancora piu’ forti nell’affrontare il dolore e nello sconfiggerlo. Di piu’, Mihajlovic ci ha messo oggi un ...

Valentina Cortese morta a 86 anni - lutto nel mondo del cinema e dello spettacolo : È morta a Milano a 86 anni la grande attrice di cinema e teatro Valentina Cortese. «Con la scomparsa di Valentina Cortese lo spettacolo italiano perde l'ultima diva del cinema e del...

Morta Valentina Cortese : il mondo dello spettacolo perde una delle ultime grandi dive : Valentina Cortese si è spenta all'età 96 anni nella sua abitazione di Milano, oggi, 10 luglio. L'attrice era nata il 1° gennaio del 1923 ed era l'ultima delle dive del cinema e del teatro che hanno raggiunto il successo nel dopoguerra, come Alida Valli e Anna Magnani. Resta indimenticabile il suo sodalizio artistico e sentimentale e con il regista Giorgio Strehler, che sin dalla fine degli anni '50 l'ha portata alla lunga collaborazione col ...

Morto Cameron Boyce : lutto nel mondo dello spettacolo : Si è spento Cameron Boyce, la giovanissima star di Disney Channel. L'attore, di soli venti anni, aveva recitato in "Discendenti" ed era molto conosciuto per il suo ruolo nella trasmissione Jessie. Gli amici, i colleghi ed i fan di tutto il mondo si stringono attorno alla famiglia, distrutta dal dolore e sconvolta per la perdita del loro ragazzo. La tragica morte durante il sonno La causa della morte è stata spiegata come la conseguenza di una ...

Cristiano Angelucci : "Mi sono goduto il successo - ma ho scelto la mia famiglia. Il mondo dello spettacolo non mi manca" : Dalla metropoli alla città di provincia. Dalla vita frenetica di Milano alla tranquillità di San Benedetto del Tronto. Cristiano Angelucci si guarda indietro e non ha rimpianti: “Questa qui è la vera vita, il mondo dello spettacolo sinceramente non mi manca”, racconta a Tv Blog.Cristiano è il cinquanta per cento del ‘pacchetto Angelucci’ che dalla metà degli anni duemila riempì i palinsesti delle reti Mediaset. Da una parte lui, dall’altro ...

Choc nel mondo vip! Muore il figlio dello sceicco dopo festino con droga e sex : Londra è sotto Choc. Il principe ereditario, Sheikh Khalid bin Sultan Al Qasimi, principe ereditario figlio dello sceicco Sultan bin Muhammad Al Qasimi, che governa la città di Sharjaj negli Emirati Arabi, è morto a soli 39 anni Il suo corpo senza vita è stato ritrovato lunedì scorso nel suo lussuoso appartamento nel cuore di Knightsbridge a Londra. L’uomo, famoso anche per il suo marchio di moda, Qasimi, con cui ha anche sfilato alle settimane ...

The World’s 50 Best : il Mirazur dello chef Mauro Colagreco è il ristorante migliore del mondo 2019 : 50 Best 2019: i migliori ristoranti50 Best 2019: i migliori ristoranti50 Best 2019: i migliori ristorantiMauro ColagrecoGaggan AnandVirgilio MartinezRenè RedzepiLa lista dal 51 al 120: 3 nuovi italianiUn boato ha scosso le mura del Marina Bay Sands di Singapore durante la serata per la proclamazione della lista di ristoranti più influente del mondo: The World’s 50 Best Restaurants. A salire sul palco, finalmente come vincitore, Mauro Colagreco ...

50 Best : il Mirazur dello chef Mauro Colagreco è il ristorante migliore del mondo 2019 : Mauro ColagrecoGaggan AnandVirgilio MartinezRenè RedzepiLa lista dal 51 al 120: 3 nuovi italianiUn boato ha scosso le mura del Marina Bay Sands di Singapore durante la serata per la proclamazione della lista di ristoranti più influente del mondo: The World’s 50 Best Restaurants. A salire sul palco finalmente come vincitore, Mauro Colagreco del ristorante Mirazur a Mentone, esattamente sul confine con l’Italia. Secondo posto al Noma 2.O. Terzo ...

Parte oggi la conferenza Gamedev.world dedicata al mondo dello sviluppo : Se siete curiosi di saperne di più circa il mondo dello sviluppo dei videogiochi, allora vi farà piacere sapere che Parte oggi Gamedev.world, conferenza gratuita dedicata al mondo dello sviluppo.Come riporta Rock Paper Shotgun, la conferenza sarà tradotta in Arabo, cinese semplificato, inglese, francese, giapponese, brasiliano, portoghese, russo e spagnolo, per permettere a più utenti possibile di godersi la conferenza. Gli argomenti programmati ...