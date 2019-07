Il giallo di Stefano Marinoni | trovato morto sotto un traliccio | «Fratture sospette»

giallo sulla morte di Stefano Marinoni - Il Corriere : 'Fratture sospette' : Ci sono ancora molti aspetti da chiarire sulla morte di Stefano Marinoni, il 22enne di Baranzate scomparso una settimana fa e ritrovato ieri nelle campagne tra Rho e Arese. Se in un primo momento gli inquirenti propendevano per un suicidio, oggi il Corriere della Sera parla di alcune fratture che non sarebbero compatibili con una caduta. Il corpo del giovane è stato trovato sotto un traliccio dell'alta tensione, ma gli investigatori vogliono ...

Il giallo di Baranzate - Stefano Marinoni manca da una settimana - la famiglia : 'Aiutateci' : Stefano Marinoni manca ormai da una settimana. Il giovane idraulico residente con la famiglia a Baranzate di Bollate (Comune alle porte di Milano), è uscito di casa nel tardo pomeriggio di giovedì scorso dicendo ai familiari: "Vado a Novate, ma torno per cena". Da allora, però, nessuno lo hai più visto o ha più avuto sue notizie: il telefono è sempre spento e l'auto con la quale è uscito non si trova. I genitori e le due sorelle, disperati, ...

Milano - il giallo di Stefano - 22 anni : esce per incontrare gli amici e sparisce nel nulla : E' giallo a Baranzate, comune alle porte di Milano. Stefano Marinoni, 22 anni, è scomparso nel nulla da ormai 4 giorni. Giovedì sera, intorno alle 19.30, ha detto alla madre che sarebbe uscito un attimo per incontrare degli amici, ma non è più rientrato. I genitori e le due sorelle hanno subito sporto denuncia di scomparsa, mentre sui social, parenti ed amici lanciano accorati appelli.