Il debito pubblico è un dramma nostro | non solo di banche e politici

È un bene per la democrazia che il debito pubblico resti in tasca alle famiglie : Professor Cassese, per quasi tutto l’anno si discute di bilancio. Questo è diventato il centro della vita collettiva del paese. Secondo il mito, la dea della discordia, per vendicarsi di non essere stata invitata al banchetto nuziale di Peleo e Teti, lanciò sul tavolo un pomo con su scritto “alla pi

debito pubblico : quella stampella bancaria che da gennaio rischia di venir meno : Il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, lo ha detto chiaramente: da gennaio 2020 è assai probabile che il totale dei titoli di Stato italiani in possesso delle aziende di credito...

Allarme di Visco : debito pubblico elevato - dubbi sulla sua tenuta : Il governatore di Bankitalia: «Lo spread che abbiamo è ridicolo perchè riflette la paura sulla tenuta del debito». Visco ha poi aggiunto che il debito «possiamo sostenerlo ma ci sono delle condizioni necessarie da rispettare». «L’Italia - ha rimarcato - è l’unico Paese in cui il tasso di interesse sul debito pubblico, cioè l’onere, supera il tasso di crescita: è un problema»...

Allarme di Visco : dubbi sulla sostenibilità del debito pubblico : Il governatore di Bankitalia: «Lo spread che abbiamo è ridicolo perchè riflette la paura sulla tenuta del debito»...

Salvini-Di Maio - “pace” in pubblico. Il leghista : “Salari? Prima giù le tasse”. E a Mattarella : “debito cresciuto per colpa Ue” : Stretta di mano all’assemblea di Confartigianato alla Nuvola di Roma tra i due vicepresidenti del Consiglio, Luigi Di Maio e Matteo Salvini. “Il taglio delle tasse non in deficit? Si fa, certo, ma il ‘come’ non vengo dirlo a lei” commenta ai microfoni de IlFatto.it il leader della Lega, che punta dritto sulla flat tax: “Che non si faccia è un’ipotesi che non prendo nemmeno in considerazione”. ...

debito pubblico - ad aprile nuovo record a 2.373 mld : Ad aprile il Debito delle Amministrazioni pubbliche è aumentato di 14,8 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 2.373,3 mld

debito pubblico - Bankitalia : “Ad aprile sale di 14 - 8 miliardi arrivando a 2.373” : Il Debito pubblico in aprile è salito di 14,8 miliardi rispetto a marzo, toccando il nuovo record di 2.373,3 miliardi. L’aumento riflette, secondo il rapporto “Finanza pubblica, fabbisogno e Debito” di Bankitalia, l’aumento delle disponibilità liquide del Tesoro (11,6 miliardi, a 58,5) e il fabbisogno del mese (2,8 miliardi). Via Nazionale precisa che gli scarti e i premi all’emissione e al rimborso, la rivalutazione dei titoli ...

debito pubblico segna nuovi record - in un mese sale di quasi 15 miliardi a 2.373 miliardi : Il Debito pubblico cresce senza sosta e fa segnare un nuovi record assoluto. Il bollettino della Banca d’Italia rende noto che il Debito delle amministrazioni pubbliche ha fatto segnare ad aprile, rispetto a marzo, un incremento di 14,8 miliardi di euro, portando il totale a 2.373,3 miliardi.L’incremento riflette, oltre al fabbisogno del mese (2,8 miliardi), l’aumento delle disponibilità liquide del Tesoro (11,6 ...

Il vicepresidente Bce : «Il vostro debito pubblico è una spada di Damocle» : «In Spagna neanche Vox mette l’euro in discussione. I mini Bot? Draghi dice che sono illegali o aumentano il debito. Io dico anche che distruggono la fiducia e questo è un grave errore»

Il vicepresidente Bce : «Il vostro debito pubblico è una spada di Damocle» : «In Spagna neanche Vox mette l’euro in discussione. I mini Bot? Draghi dice che sono illegali o aumentano il debito. Io dico anche che distruggono la fiducia e questo è un grave errore»

Le parole di Savona sul debito pubblico che non aiutano il governo : Avvitamenti pericolosi. E contraddizioni di governo. Nel giorno in cui l'Europa dà sette giorni di tempo all'Italia per presentare un piano credibile di risanamento dei buchi di bilancio del biennio 2018-2019 e per racimolare 9 miliardi di euro, l'ex ministro per i rapporti con l'Europa, oggi ai vertici della Consob, Paolo Savona, “riabilita il debito sovrano” dicendo che “il debito al 200% è sostenibile”. L'intreccio da brivido lo sintetizza ...

Per Paolo Savona il debito pubblico non è un problema : “Sostenuto dai risparmi degli italiani” : Secondo Paolo Savona, presidente Consob, l'elevatissimo debito pubblico italiano non rappresenta un problema, in quanto è sostenuto dai risparmi degli italiani. "Non è che non esista un limite all'indebitamento, ma i livelli nell'ordine del 200% rispetto al Pil non contrastano con gli obiettivi economici e sociali perseguiti dalla politica", ha aggiunto.Continua a leggere

Savona (Consob) : «Ridare dignità al debito pubblico - il risparmio degli italiani lo sostiene. Le autorità alimentano speculazione su BTp» : L'approccio “macroeconomico” del professore: «per la crescita serve un’azione congiunta di settore pubblico e privato per attivare investimenti aggiuntivi di 20 miliardi»...

Savona : «Ridare dignità al debito pubblico - il risparmio degli italiani lo sostiene» : L'approccio “macroeconomico” del professore: «per la crescita serve un’azione congiunta di settore pubblico e privato per attivare investimenti aggiuntivi di 20 miliardi»...