Il cerchio magico del Papa sotto accusa | una corte piena di scandali

(Di sabato 13 luglio 2019) Giuseppe Aloisi Molti dei consacrati considerati "vicini" alsono stati tirati in ballo da varie accuse, ma i "progressisti" sono anche quelli della riforma radicale della Chiesa cattolica Spesso ci si domanda come sia possibile che il cosiddetto "fronte tradizionale" abbia preso di mira, sin dall'inizio di questo pontificato, il "", cioè i cardinali più vicini, per prossimità ideologica e "politica ecclesiastica", aldella Chiesa cattolica. Se ne parla in termini di contrapposizione idealistica, ma esistono delle vicende su cui la cosiddetta "opposizione" a Jorge Mario Bergoglio poggia le sue argomentazioni. Il caso più eclatante è quello di Theodore McCarrick, che il pontefice argentino ha ridotto allo stato laicale. Bisogna partire da un presupposto: l'ex cardinale era considerato un progressista, quindi uno dei potenziali elettori dell'argentino. ...

