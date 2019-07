Human Technopole | prende forma dopo molte polemiche il progetto per la prossima

ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2019) Dimmi che Dna hai e ti dirò come curarti. È la versione personalizzata della medicina e l’ultima frontiera della ricerca genetica. Siccome infatti ogni essere umano ha un patrimonio di geni diverso, non si può dire che esistono malattie uguali. E quindi risposte identiche alle terapie. Superare il rigido approccio della medicina tradizionale, fatto di diagnosi e trattamenti standard applicati a milioni di pazienti, per migliorare la qualità della vita, soprattutto durante l’invecchiamento, e contrastare cancro e malattie neurodegenerative (come Parkinson e Alzheimer) sarà la missione di, un hub della ricerca biomedica d’avanguardia che verrà completato entro il 2024 a Milano, nell’ex area Expo. Il, lanciato nel 2016, che scatenò non poche– in particolare sul fatto che l’Italia da sempre avara in investimenti nel campo della ricerca debba farsi ...

