Green e anti flat tax | il piano Pd Ma Renzi inizia la nuova scalata

Spiagge - Greenpeace e Legambiente lanciano la nuova campagna anti-plastica : Sono di plastica oltre l’80% dei rifiuti che si trovano lungo le Spiagge italiane, e per questo Greenpeace e Legambiente hanno lanciato oggi due campagne parallele per combattere l’inquinamento, in particolare dai materiali “usa e getta”. Greenpeace ha riattivato da oggi il suo “Plastic Radar”, cioè un numero Whatsapp per segnalare la presenza di rifiuti in plastica sulle Spiagge, sui fondali e anche lungo fiumi e laghi. Mentre Legambiente con ...

Gruppo Cap inaugura il primo cantiere Green a Magnago : Roma, 2 lug. (AdnKronos) - Sono iniziati oggi e proseguiranno fino alla fine di ottobre a Magnago, i lavori per il primo cantiere sostenibile di Gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, affidati all’azienda Sia srl, all’interno dell’accordo quadro 2018/2

Gruppo Cap inaugura il primo cantiere Green a Magnago : Roma, 2 lug. (AdnKronos) - Sono iniziati oggi e proseguiranno fino alla fine di ottobre a Magnago, i lavori per il primo cantiere sostenibile di Gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, affidati all’azienda Sia srl, all’interno dell’accordo quadro 2018/2

Al via INGreen : un balzo in avanti per la bioeconomia : Un progetto che potrebbe fare da volano per il decollo della bioeconomia. Lanciato da un consorzio internazionale di diciassette partner, parte INGREEN, nuovo progetto europeo che si propone di dare un contributo importante alle sfide poste a livello scientifico, economico e sociale dall’economia circolare. Puntando alla riconversione di scarti e sottoprodotti dell’industria agro-alimentare e delle acque di cartiera in nuovi ingredienti ...

Trivelle : Greenpeace - Legambiente e WWF rendono pubblico piano di dismissione di 34 impianti offshore : “Nell’incapacità dei ministeri competenti di decidere ed essere conseguenti, dopo due anni di serrato confronto e conoscendo l’elaborato finale dal dicembre 2018, ci assumiamo la responsabilità di tirare fuori le carte di un piano di decommissioning di 34 impianti offshore (25 piattaforme, 8 teste di pozzo sottomarine, 1 cluster), 27 dei quali ubicati nella fascia di interdizione delle 12 miglia”, così dichiarano Greenpeace, Legambiente e ...

Sul Green New Deal può nascere l'alleanza antisovranista da Macron a Tsipras : Il giorno dopo le elezioni europee tema comune sia a Bruxelles che a Roma è la necessità di costruire un fronte largo di governo alternativo ai sovranisti. Quale può essere allora il collante e il traino di una coalizione che in Europa va “da Macron a Tsipras” e in Italia da +Europa ai Verdi passando per il Partito Democratico? Dal voto europeo emerge chiaramente la richiesta, espressa soprattutto dalla ...

Se il Green New Deal unisce progressisti - liberali e verdi in un'alleanza antisovranista : Il giorno dopo le elezioni europee tema comune sia a Bruxelles che a Roma è la necessità di costruire un fronte largo di governo alternativo ai sovranisti. Quale può essere allora il collante e il traino di una coalizione che in Europa va “da Macron a Tsipras” e in Italia da +Europa ai verdi passando per il Partito Democratico? Dal voto europeo emerge chiaramente la richiesta, espressa soprattutto dalla ...

Marco Mengoni arriva in Italia con Atlantico Tour Green Nation : Marco Mengoni ha concluso ieri sera all'Unipol Arena di Bologna, con l'ennesimo live da tutto esaurito, la prima parte di Atlantico Tour, il Tour sold out in Italia ed Europa prodotto da Live Nation. Un'avventura lunga due mesi con oltre 200 mila biglietti venduti, partita dall'Europa con cinque straordinarie anteprime e proseguita con ben 20 date nei palazzetti di tutta Italia. Un Tour unico, non solo per i suoi numeri, ma anche e soprattutto ...