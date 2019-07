Gratteri | “Renzi mi disse ‘sarai mio ministro | hai carta bianca’ Poi mi telefonò Delrio

ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2019) Di fronte al pubblico di ‘Liguria D’Autore’ a Montemarcello (Ameglia, La Spezia) il procuratore di Catanzaro, Nicola, in dialogo con Peter Gomez e Gianluigi Nuzzi ha ripercorso i giorni della formazione del governo Renzi, nel 2014, quando l’allora segretario del Pd lo aveva cercato per proporlo comedella Giustizia. “Parlammo di giustizia e riforme per quasi tre ore. Io ero convinto che le riforme che proponevo non sarebbero mai passate, ma Renzi mi assicurava che avrebbe combattutto arrivando a garantirmibianca al Ministero”. L’accordo sembrava fatto, ricorda il magistrato, ma mentre le consultazioni al Quirinale si protraevano a lungo, il magistrato si rende conto che probabilmente: “Stavano litigando per me”. Poche ore dopo Graziano, che lo aveva messo in contatto con Renzi, lo richiamerà per confermare i suoi sospetti: “Napolitano non la vuole ...

