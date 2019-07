Gossip Uomini e Donne | Zelletta nega la crisi con Natalia | ' Siamo un crescere costante'

Uomini e Donne Gossip Clarissa e Federico - figlio in arrivo : la confessione : Clarissa e Federico dopo il matrimonio, come procede? L’ex tronista si racconta Clarissa e Federico dopo il matrimonio potrebbero diventare molto presto genitori! La notizia di Clarissa Marchese incinta potrebbe infatti giungere da un momento all’altro. No, non è ancora il momento di parlare di gravidanza in corso, ma la coppia ha fatto sapere che […] L'articolo Uomini e Donne gossip Clarissa e Federico, figlio in arrivo: la ...

Gossip Uomini e donne - Luigi Mastroianni ironizza sulla Nasti : 'Io come Campoli' : La relazione di Angela Nasti e Kevin Bonifazi è la notizia del giorno per il Gossip di Uomini e donne. L'ex tronista di Uomini e donne, che circa un mese e mezzo fa ha concluso la sua avventura televisiva insieme ad Alessio Campoli, è stata pizzicata insieme al calciatore del Torino a Napoli. E non appena le foto hanno cominciato a rimbalzare sul web, ha rilasciato su Instagram una dichiarazione che conferma indirettamente tale flirt. Le sue ...

Gossip Uomini e Donne - Luigi solidale con Alessio : la confessione : Luigi Mastroianni di Uomini e Donne si rivede in Alessio Campoli: la confessione Luigi Mastroianni, poco fa, ha scritto un post sibillino che ha spiazzato tutti i fan. Cosa ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne? In pratica ha scritto un commento su instagram in cui si è paragonato ad Alessio Campoli, il quale si è lasciato da poco con Angela, asserendo schiettamente: “29 maggio Ibiza, 15 giorni serie A…‘Io mi rivedo molto ...

Gossip Uomini e donne - Angela confermerebbe il flirt con Bonifazi : 'La coscienza è pulita' : Il Gossip di Uomini e donne continua a concedere ampio spazio all'ex tronista Angela Nasti e alle novità estive riguardanti la sua situazione sentimentale. Dopo la rottura-lampo con la sua scelta Alessio Campoli, l'influencer napoletana è stata prima pizzicata in compagnia del facoltoso armatore partenopeo Guido Grimaldi e successivamente è stata avvicinata ad un calciatore. Seguendo le orme dell'ex collega Sara Affi Fella, anche lei ha scelto ...

Uomini e Donne Gossip - Jack durissimo contro “chi spiattella mezze verità” : Jack Vanore, la fortuna come opinionista a Uomini e Donne Tutti conoscete Jack Vanore più come opinionista di Uomini e Donne che come ex tronista e corteggiatore; questo perché il ragazzone di Maria De Filippi è quasi presente in ogni puntata del Trono Classico e il più delle volte interviene in modo sensato e acuto, […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Jack durissimo contro “chi spiattella mezze verità” proviene da gossip e ...

Gossip Uomini e donne - la Nasti beccata con un calciatore : il paragone con Sara continua : Il paragone tra Angela Nasti e Sara Affi Fella si arricchisce di un nuovo capitolo che sta facendo molto discutere i fan di Uomini e donne. Fin dal viaggio ad Ibiza, effettuato pochi giorni dopo la scelta, i telespettatori del dating show avevano temuto che la storia con Alessio Campoli sarebbe presto giunta al termine. E come accaduto lo scorso anno per la Affi Fella e Luigi Mastroianni, puntualmente è arrivato l'annuncio ufficiale della ...

Uomini e Donne Gossip : Angela Nasti non si nasconde più col calciatore : Uomini e Donne Gossip, Angela Nasti e il calciatore non si nascondo più: le foto dell’incontro Nelle scorse ore è circolato un nuovo Gossip su Angela Nasti, l’ex tronista di Uomini e Donne molto chiacchierata per la fine della love story (alcuni dicono che non sia nemmeno iniziata) con Alessio Campoli. Gli spifferi hanno sussurrato […] L'articolo Uomini e Donne Gossip: Angela Nasti non si nasconde più col calciatore proviene da ...

Gossip Uomini e donne - Rocco Fredella difende la fidanzata dagli haters : 'Solo invidia' : Sono lontanissimi i tempi in cui Rocco Fredella corteggiava Gemma Galgani a Uomini e donne. Oggi l'ex cavaliere è felicemente fidanzato con Doriana Bertola, o semplicemente Dory come ama farsi chiamare, e non nasconde il proprio amore nei social network o alle pagine di 'Uomini e donne Magazine'. Molti fan del dating show sostengono la coppia, dicendosi ben lieti di vedere il piastrellista sorridente e innamorato, mentre altri fin dall'inizio ...

Gossip Uomini e Donne - Giulia ripensa alla prima esterna con Manuel : 'Credi nel destino' : Il Gossip estivo di Uomini e Donne continua ad occuparsi di Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, giunti ufficialmente alla rottura qualche giorno fa. Da allora, i due ex fidanzati hanno fatto parlare ampiamente di sé, tra botta e risposta su Instagram e successive voci riguardanti le vere ragioni della fine della loro frequentazione. Ma proprio quando non sembrava esserci alcuna possibilità di un riavvicinamento, i fan hanno notato alcuni movimenti ...

Gossip Uomini e Donne : Andrea Zelletta non ci sta e replica agli hater : Andrea Zelletta attaccato dagli hater: lo sfogo dell’ex tronista di Uomini e Donne Spesso e volentieri molti personaggi del mondo dello spettacolo vengono presi di mira sui social dai classici leoni da tastiera. A quanto pare anche Andrea Zelletta di Uomini e Donne è stato attaccato molto duramente da questi hater. E dopo tante critiche e insulti arrivati nei suoi confronti e di quelli della sua fidanzata Natalia Paragoni, ha deciso di ...

Uomini e Donne : Angela Nasti ripensa a Mattia Marciano? Il Gossip : Angela Nasti di Uomini e Donne e Mattia Marciano: riavvicinamento all’orizzonte? Angela Nasti, prima di diventare tronista di Uomini e Donne, come tutti sapranno bene, ha avuto una lunga storia con Mattia Marciano. Motivo per cui l’ultima indiscrezione lanciata su di loro dal magazine Chi dalla sua pagina ufficiale instagram ha già acceso gli animi dei loro rispettivi fan. Di cosa si tratta? In pratica, secondo le voci di corridoio ...

Gossip Uomini e donne - frecciatina di Rocco alla Galgani : 'Mi ha deluso come persona' : La frequentazione di Rocco Fredella e Gemma Galgani ha tenuto banco per gran parte della stagione 2018-19 del Trono Over di Uomini e donne anche se poi essa si è conclusa nel peggiore dei modi. La dama torinese ha risposto di 'no' alla proposta del cavaliere al castello e da allora entrambi hanno preso strade separate, cominciando a conoscere altre persone sempre all'interno del parterre. Rocco ha quindi deciso di abbandonare prima del tempo la ...

Gossip Uomini e donne - Noel annuncia la rottura con Alessandro : 'Non mi è stato vicino' : Noel Formica è stata una delle dame del Trono Over che maggiormente ha fatto parlare di sé durante la prima fase della stagione 2018-19. I telespettatori sicuramente ancora ricordano la sua conoscenza, finita male, con Armando Incarnato e il conseguente colpo di fulmine con Alessandro Sandomenico. Proprio la velocità con la quale dama e cavaliere si erano innamorati, decidendo di uscire subito dal programma, non aveva convinto i fan più attenti. ...

Gossip Uomini e donne - Giulia chiarisce con i fan : 'Non era la macchina di Raselli' : Giulia Cavaglià è intervenuta su Instagram per smentire le voci riguardanti un suo avvicinamento a Giulio Raselli. Dopo la rottura con Manuel Galiano, ufficializzata solo qualche giorno fa, i movimenti dell'ex tronista sono stati monitorati dai fan che hanno notato una strana somiglianza tra l'auto in cui si trovava lei e quella del suo ex corteggiatore. A questo punto, non è stato difficile giungere a veloci conclusioni, ipotizzando che la ...