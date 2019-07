Gli ultimi turisti dell’Uluru

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 12 LuGlio 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Lievi scosse nel catanese e nel basso Tirreno,. Nel complesso una giornata tranquilla nel sottosuolo italiano. Altrove nulla da segnalare al momento. Di...

Si chiude a Roma il tour di Ligabue : scaletta e ultimi biGlietti in prevendita per il gran finale : Lo Start tour di Ligabue si chiude a Roma stasera, venerdì 13 luglio, con un ultimo concerto in programma allo Stadio Olimpico. La tournée dell'artista negli stadi italiani a supporto del nuovo disco di inediti, Start, si chiude oggi. In scaletta una selezione di brani che hanno segnato le tappe più importanti della sua carriera e i pezzi del nuovo disco rilasciato a marzo. Il concerto inizia sulle note di una delle nuove canzoni, Polvere Di ...

Il Jova Beach Party arriva a Castel Volturno : scaletta - ospiti e ultimi biGlietti in prevendita : Il Jova Beach Party arriva a Castel Volturno. La data è in programma per domani, sabato 13 luglio, al Lido Fiore Flava Beach. Non un semplice concerto ma una giornata all'insegna della musica e del divertimento sulle spiagge di tutta Italia: Jovanotti stupisce e lo fan con un'idea completamente nuova ed innovativa che trasforma il live in una giornata di condivisione e gioia, da vivere direttamene in spiaggia. Il filo conduttore degli ...

Alle 17 in diretta con EuroLive : ripercorriamo tutti gli eventi e le notizie deGli ultimi giorni : Siamo alla fine di una nuova settimana per l'universo videoludico e come da tradizione il mondo dei videogiochi ci sta accompagnando con notizie ed eventi interessanti, curiosi e tutti da scoprire.Spesso stare dietro ad ogni singola notizia non è semplice e proprio per questo ecco un appuntamento pronto a venirvi in soccorso. Questa sera è tempo di EuroLive. In compagnia del nostro Luca Forte parleremo delle ultime novità e delle storie più ...

Secondo la CIA Puglia gli agricoltori sono ostaggi del clima e del rischio idraulico per Gli ultimi eventi estremi : Bari. «Il lavoro di un anno è stato vanificato in pochi minuti dall’ultima massiccia perturbazione. Gli agricoltori hanno perso fino

Maltempo - Legambiente : “Gli ultimi episodi confermano la gravità della situazione climatica” : “Le ultime vicende sulla costa – le centinaia di pini di Cervia, così come la devastante grandine di Pescara – ci confermano la gravità della situazione climatica, aggravata dalle scarse politiche di mitigazione e alla mancanza di visione nell’adattare gli ambienti urbani al nuovo clima sottolineando la necessità di delineare priorità economiche al contrasto del rischio climatico. Anche in Emilia Romagna gli eventi meteorici ...

Pazzesco a Bratislava - la più grande rissa deGli ultimi anni : volano tavoli e sedie - diversi feriti [FOTO E VIDEO] : Una pazzesca maxi rissa è scoppiata ieri sera, al centro di Bratislava, tra tifosi polacchi (Cracovia Krakov) e bulgari (Levski Sofia). Arrestate 107 persone, 17 tifosi sono rimasti feriti. Lo ha reso noto il quotidiano Sme. Come si può vedere da foto e video in basso, sono volati tavoli e sedie, danneggiati alcuni ristoranti nella zona pedonale nel centro. Secondo il giornale i tifosi polacchi erano sostenuti anche dai tifosi olandesi ...

Morto Vincent Lambert - tetraplegico simbolo del "fine vita" in Francia : senza cure e alimentazione neGli ultimi 8 giorni : L'uomo, 42 anni, in stato vegetativo da oltre 10 anni, era diventato un simbolo del dibattito sul fine vita

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 11 LuGlio 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Nella notte avvertite lievi scosse nell'aquilano e nel materano. Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito troverete l'elenco con tutte le scosse registrate...

Pallanuoto - Qualificazione Olimpiadi 2020 : Gli ultimi tornei saranno in Italia e in Olanda : Alla vigilia dei Mondiali delle discipline acquatiche, che si disputeranno a Gwangju (Corea del Sud) dal 12 al 28 luglio, sono state stabilite le sedi dei tornei di Qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020: quello di Pallanuoto femminile si svolgerà in Italia, quello di Pallanuoto maschile a Rotterdam (a marzo del prossimo anno), quello di nuoto di fondo a Fukuoka (Giappone). Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

Pattinaggio artistico a rotelle - World Roller Games 2019 : inizia la fase clou! Il programma deGli ultimi quattro giorni di competizioni : Giornata di pausa oggi a Barcellona, città spagnola che sta ospitando dal 2 luglio i Campionati Mondiali 2019 di Pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno inseriti all’interno della seconda edizione dei World Roller Games, il grande evento che raggruppa tutte le competizioni iridate delle discipline rotellistiche in un unico luogo. Archiviata la prima parte della rassegna, culminata con la meravigliosa Finale della solo dance ...

Le trasformazioni capelli di Harper Beckham neGli ultimi 8 anni : Harper Beckham, 8 anni di hair look Harper Beckham, 8 anni di hair look Harper Beckham, 8 anni di hair look Harper Beckham, 8 anni di hair look Harper Beckham, 8 anni di hair look Harper Beckham, 8 anni di hair look Harper Beckham, 8 anni di hair look Harper Beckham, 8 anni di hair look Harper Beckham, 8 anni di hair look Harper Beckham, 8 anni di hair look Harper Beckham, 8 anni di hair look Harper Beckham, 8 anni di hair look Harper Beckham, 8 ...

Cecilia e Giulia De Lellis - nuovi attriti : Gli ultimi gesti - il gossip : Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis, nuovi attriti: gli ultimi gesti delle due influencer, il gossip Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez, gli attriti sembrano non essere finiti. Tutto è cominciato dopo un’intervista dell’argentina rilasciata al settimanale Chi. La sorella di Belen, stuzzicata sulla nuova avventura sentimentale tra il pilota e la De Lellis, ha […] L'articolo Cecilia e Giulia De Lellis, nuovi attriti: gli ...

Chiamate a raffica 0510424271 : analizziamo chi è con Gli ultimi riscontri : Bisogna analizzare un altro numero particolarmente fastidioso per diversi utenti italiani in questo periodo, alla luce della mole di Chiamate ricevute dal numero 0510424271. Si tratta di un caso che in qualche modo richiama quello trattato a fine giugno, quando su queste pagine abbiamo deciso di esaminare un mittente con prefisso 02. Cerchiamo dunque di andare oltre oggi 10 luglio e di individuare qualche informazione extra che potrebbe ...