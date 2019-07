Giro Rosa 2019 | nona tappa | Van der Breggen e Van Vleuten danno spettacolo a Montasio! Ad

oasport

(Di sabato 13 luglio 2019) La coppia delle meraviglie olandese, Anna Van der(Boels) e Annemiek Van(Mitchelton-Scott)ancora una voltasull’ultimo arrivo in salita dela Montasio. Un duello d’altri tempi che per questo è sinonimo dipuro che alla fine lascia in mano qualcosa ad entrambe: a Van derla, mentre Vanoggi si assicura la classifica generale del. Migliore delle italiane ancora una volta Elisa Longo Borghini (Trek), che finisce sesta e che non riesce nell’attacco al podio finale. L’ultimo tappone per lasciare i verdetti pressoché definitivi del. Così si presentava alla vigilia lafrazione da Gemona alla Malga Montasio, 125 km mozzafiato per incoronare definitivamente la regina della trentesima edizione della corsa afemminile. Un percorso piatto per i primi 100 km ...

