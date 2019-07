Ginnastica artistica | Petrounias e Millousi si sono sposati Il Campione del Mondo con

Ginnastica artistica - US Classic 2019 : le americane si lanciano verso i Mondiali - Simone Biles all’attacco con Hurd e tante big : Mancano meno di tre mesi ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica che andranno in scena a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre, la rassegna iridata qualificherà alle Olimpiadi di Tokyo e tutte le Nazionali si stanno preparando in vista dell’appuntamento più importanti dell’anno. La marcia di avvicinamento all’evento in terra tedesca incomincerà nel weekend del 20-21 luglio, le prime a scendere in pedana saranno le ...

Ginnastica artistica - quando si tornerà in pedana? Il calendario delle prossime gare tra EYOF - Campionati Italiani e Mondiali : Sono state due settimane estremamente intense per la Ginnastica artistica con gli European Games e le Universiadi, si è tornati in gara dopo una lunga pausa e tra Minsk e Napoli abbiamo assistito a belle competizioni con delle interessanti prestazioni. Sono arrivate gioie per l’Italia con il trionfo di Marco Lodadio agli anelli nella capitale bielorussia e di Carlotta Ferlito al corpo libero nel capoluogo campano senza dimenticarsi ...

Ginnastica artistica - Carlotta Ferlito e un rientro regale : l’oro alle Universiadi - le lacrime di gioia e un futuro da scrivere : Carlotta Ferlito ha graffiato ancora una volta, dopo tre anni di assenza dalle pedane internazionali ha saputo ritrovare la forma giusta e ha giganteggiato alle Universiadi 2019 conquistando una fantastica medaglia d’oro al corpo libero. La siciliana non gareggiava a certi livelli dalle Olimpiadi di Rio 2016, nelle ultime stagioni si era limitata ad alcune gare di Serie A e ai Campionati Nazionali, aveva partecipato al talent show Dance ...

Universiadi - show di Carlotta Ferlito : vince l'oro nella Ginnastica artistica : La ginnasta Carlotta Ferlito ha conquistato la medaglia d'oro nella ginnastica artistica, specialità corpo libero alle Universiadi in corso a Napoli. Ha preceduto sul podio la giapponese...

Ginnastica artistica - Universiadi 2019 : Lara Mori magistrale - argento alla trave! L’azzurra non delude mai : Lara Mori esplode di gioia al PalaVesuvio di Napoli dove ha conquistato una fantastica medaglia d’argento alla trave in occasione delle Universiadi 2019, kermesse riservata agli sportivi iscritti agli Atenei di tutto il mondo. Dopo il bronzo ottenuto con la squadra due giorni fa e il quinto posto di ieri nel concorso generale individuale, la toscana risponde presente sui 10 cm e si mette al collo un alloro di lusso che arricchisce ...

Ginnastica artistica - Universiadi 2019 : Carlotta Ferlito - ritorno magico! Principessa a Napoli - oro al corpo libero : Carlotta Ferlito è tornata sul palcoscenico internazionale dopo tre anni di assenza e lo ha fatto nel miglior modo possibile: vincendo! L’azzurra ha conquistato una strepitosa medaglia d’oro al corpo libero in occasione delle Universiadi 2019, la siciliana ha eseguito un meraviglioso esercizio al quadrato ed è stata premiata dai giudici con un buonissimo 13.200 che oggi è bastato per trionfare: la 24enne è stata accolta da un boato ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 7 luglio. Scattano le finali di specialità nella Ginnastica artistica - le spadiste tirano per l’oro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 2019 17:09 ginnastica artistica – ARGENTO PER MORI! L’azzurra termina la sua gara sulla trave dietro soltanto alla giapponese Hatekada, quinta l’altra italiana Ferlito. 17:07 SCHERMA – Al primo cambio in pedana 3-1 per l’Italia sulla Russia nella finale spada femminile! 17:06 ginnastica artistica – La giapponese Hatekada ...

Ginnastica artistica - Universiadi 2019 : Martina Rizzelli quinta alle parallele. I risultati delle prime finali di specialità : Non arrivano medaglie per l’Italia nella prima parte delle finali di specialità alle Universiadi 2019. Al PalaVesuvio di Napoli la mattinata è stata riservata ai primi cinque atti conclusivi e purtroppo non sono arrivate gioie per i nostri colori, Martina Rizzelli ha concluso al quinto posto (13.200) alle amatere parallele asimmetriche nella gara vinta dalla giapponese Hitomi Hatakeda (14.000) davanti alla russa Tatiana Nabieva (13.900) e ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 7 luglio. In arrivo la medaglia delle spadiste - attesa per i cinque azzurri in finale nella Ginnastica artistica : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE delle Universiadi 2019 15.52 VOLLEY FEMMINILE – Giappone-USA 3-0 (25-15 25-18 25-23). 15.43 – ginnastica artistica – Cresce l’attesa per le finali di specialità delle ore 16.00: Italia assente soltanto nel volteggio maschile. Queste le altre finali: Trave (Lara Mori, Carlotta Ferlito) Corpo libero femminile (Carlotta Ferlito) Parallele (Marco Sarrugerio, Stefano ...

Ginnastica artistica - Universiadi 2019 : Hatakeda e Kaya vincono l’all-around - doppietta giapponese. Lara Mori quinta : Oggi al PalaVesuvio di Napoli si sono disputate le Finali del concorso generale indivuale di Ginnastica artistica valide per le Universiadi 2019, competizione multisportiva riservata agli sportivi iscritti agli Atenei di tutto il mondo. Hitomi Hatakeda ha conquistato la medaglia d’oro con una prova di grande personalità, la giapponese si è imposta con 53.925 punti ed è così riuscita a salire sul gradino più alto del podio con pieno merito. ...

Ginnastica artistica - Universiadi 2019 : Italia quarta con gli uomini. Russo - Patron e Sarrugerio conquistano sette finali : Al PalaVesuvio di Napoli sono incominciate le gare di Ginnastica artistica valide per le Universiadi 2019: prima giornata riservata al turno di qualificazione maschile che assegnava anche le medaglie della gara a squadre. Dominio totale del Giappone che si è imposto con un netto 172.850, terzo oro consecutivo per la compagine del Sol Levante nella kermesse riservata agli sportivi iscritti agli Atenei di tutto il mondo. Sul podio salgono anche ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Gabriele Auber di bronzo nel trampolino da 1m! Azzurri protagonisti nella Ginnastica artistica : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.58 TUFFI – Il cinese Huang si colloca provvisoriamente al terzo posto quando manca soltanto il connazionale Liu per concludere la gara 17.57 TUFFI – Mulchanov (80.50) sfiora l’impresa, ma si colloca appena alle spalle del sudcoreano ipotecando comunque la medaglia 17.56 TUFFI – Splendido ultimo tuffo per Gabriele Auber (71.40), nulla da fare purtroppo ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Gabriele Auber di bronzo nel trampolino da 1m! Covoli in lotta per le medaglie dai 3m - azzurri protagonisti nella Ginnastica artistica : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.10 TUFFI – La classifica dopo il primo terzo di gara vede al comando il cinese Huang (147.50), davanti allo statunitense Windle (142.05) e all’italiano Cosoli (140.35). Sempre in nona posizione Auber (126.65) 17.05 TUFFI – Molto meglio il secondo tuffo di Gabriele Auber (66.65), sicuramente guadagnerà qualche posizione al termine della rotazione 17.02 TUFFI – ...

Ginnastica artistica - Universiadi 2019 : Italia nelle mani di Mori - Ferlito - Rizzelli. Sfida totale a Russia e Giappone per le medaglie : le partecipanti a Napoli : A Napoli sono ufficialmente incominciate le Universiadi 2019, competizione multisportiva riservata agli studenti iscritti agli Atenei di tutto il mondo. Domani scenderanno in campo anche le ragazze per le prime gare di Ginnastica artistica, venerdì rovente con il turno di qualificazione che assegnerà anche le medaglie della gara a squadra oltre a mettere in palio i pass per le varie finali (concorso generale individuale e specialità). ...