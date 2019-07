ilnapolista

(Di sabato 13 luglio 2019)l’attacco del. Ladello Sport scirve del doppio no incassato dal club di De Laurentiis daper il ruolo di prima punta, ma Ancelotti non è uomo da farsi scoraggiare. Il tecnico emiliano è pronto a trovare in casa le soluzioni per rafforzare l’attacco della prossima stagione “A Carlo Ancelotti piacerebbe un attaccante da 25-30 gol a stagione, ma se non potesse averlo, si adatterebbe alla soluzione interna. Gli sarebbe piaciuto Mauro: entrambi, però, hanno fatto sapere che non sono intenzionati a lasciare i rispettivi club per venire a. Insomma, nessuno dei due crede nel progetto. Ed allora, meglio puntare su chi, invece, s’è sempre dimostrato orgoglioso di fare parte di questo gruppo” Intanto, al lavoro da ieri sulc ampo di Dimaro, sono pronti a darsi battaglia ...

dellorco85 : ?? Dopo la registrazione alla Corte dei Conti il decreto ministeriale sui #monopattinielettrici, il cosiddetto “dm m… - napolista : Gazzetta: Dopo il no di #Icardi e #Rodrigo, il #Napoli riparte da #Milik e #Mertens per l’attacco #Ancelotti voleva… - piani_a : RT @dellorco85: ?? Dopo la registrazione alla Corte dei Conti il decreto ministeriale sui #monopattinielettrici, il cosiddetto “dm micromobi… -