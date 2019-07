Gallipoli | incendio nel parco naturale di Punta Pizzo | VIDEO

Gallipoli - scoppia vasto incendio nel parco di Punta Pizzo : trovato corpo carbonizzato. I canadair in azione : Un corpo completamente carbonizzato è stato trovato durante le operazioni di bonifica dell’ incendio divampato all’interno del parco di Punta Pizzo , a Gallipoli . Al momento non è chiaro se si tratti di un uomo o di una donna e se la morte sia stata causata proprio dall’ incendio o se fosse antecedente. Sul posto i carabinieri e gli agenti del locale commissariato di polizia. Palermo, incendio a Bellolampo: case minacciate ...

Gallipoli - cadavere in zona incendio : 19.00 Ritrovato un cadavere, a Gallipoli nel Leccese, nell'area dove è scoppiato un incendio. Sono in corso accertamenti delle forze dell'ordine per risalire all'identità del corpo ritrovato. Il fuoco, alimentato dal forte vento di scirocco, ha interessato un'ampia zona del Parco naturale regionale di Punta Pizzo. In fumo un pezzo di pineta e la vegetazione che ricopre le dune. Le fiamme sono partite dalla litoranea,vicino a un parcheggio ...