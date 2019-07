Francesco Sarcina parla dopo la separazione | Tradito da mia moglie e da

ilgiornale

(Di sabato 13 luglio 2019) Francesca Galicil'annuncio dato dalla sua exe spiega perché il suo matrimonio è con Clizia Incorvaia è finito per colpa di Riccardo Scamarcio, ammettendo di sentirsi doppiamenteLa fine della relazione trae l'infuencer Clizia Incorvaia destato molto clamore. Non è tanto la fine del matrimonio ad aver colpito l'opinione pubblica ma le modalità con cui è avvenuto e soprattutto il nome della terza persona coinvolta. Candida Morvillo ha incontratoper il Corriere della Sera a pochi giorni dall'annuncio da parte dell'influencer. La comunicazione della rottura è stata affidata da Clizia a un post su Instagram, senza che questo fosse stato concordato con il cantante, come lui stesso ha dichiarato al quotidiano: “È lei che ama il gossip. Io penso che, prima di muoversi, bisognerebbe pensare che i ...

