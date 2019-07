Formula 1 | Hamilton ha le idee chiare in vista della gara | “so cosa fare per tenere

sportfair

(Di sabato 13 luglio 2019) Il pilota britannico ha perso la pole position per sei millesimi, ma è già concentrato sulladi domani Solo sei millesimi, quelli che hanno permesso a Valtteri Bottas di prendersi la pole position del Gp di Silverstone, costringendo Lewisal secondo posto sulla griglia di partenza. photo4/Lapresse Un colpo difficile da incassare per il campione del mondo che, da gran pilota, volta lo sguardo già alladi domani, dove bisognerà superare il finlandese ea bada le Ferrari: “oggi mi sono sentito meglio di ieri, le PL3 erano state buone. Il primo giro nel Q1 è stato magnifico ma poi è andato tutto storto. E’ incredibile, ho fatto quattro, cinque, sei giri ma semplicemente non era una buona giornata. Sono frustrato con me stesso, ma è andata così. Congratulazioni a Valtteri per l’ottimo lavoro che è riuscito a. Per me non sono state ...

