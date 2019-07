Formula 1 – Doppietta Mercedes in prima fila | Leclerc affiancato da Verstappen | la

Formula 1 – Doppietta Mercedes in prima fila - Vettel lontano : la griglia di partenza del Gp di Francia : 86ª pole position per Hamilton al Paul Ricard, Vettel lontano : la griglia di partenza del Gp di Francia E’ Lewis Hamilton il poleman del Gp di Francia 2019: il britannico della Mercedes ha chiuso al primo posto le qualifiche di oggi pomeriggio al Paul Ricard, seguito dal compagno di squadra Bottas e da Charles Leclerc. Solo settimo invece Sebastian Vettel , che sembra non aver trovato la confidenza giusta oggi a bordo della sua SF90. ...

Formula 1 – Terminate le seconde libere del Gp del Canada : problemi per Hamilton - doppietta Ferrari [TEMPI] : Leclerc davanti a tutti nelle second prove libere del Gp del Canada: problemi per Hamilton a Montreal E’ terminata la seconda sessione di prove libere del Gp del Canada: i piloti sono tornati in pista sul circuito di Montreal per continuare a lavorare a bordo delle loro monoposto in vista della gara di domenica, valida per il settimo appuntamento stagionale. problemi per Lewis Hamilton, che dopo una foratura ha dovuto fare i conti ...