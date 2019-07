Fondi Lega | al vaglio pm rogatoria in Russia Bongiorno | Savoini parlava di Salvini non a

ilfogliettone

(Di sabato 13 luglio 2019) La Procura di Milano sta valutando di avviare unainnell'ambito dell'indagine per corruzione internazionale in cui e' indagato Gianluca, il leghista presidente dell'associazione Lombardia, in seguito a una registrazione audio, acquisita agli atti, nella quale si fa riferimento ad una presunta trattativa con alcuni russi per far arrivare fino a 65 milioni di dollari allacon un affare sul petrolio.Da quanto si e' saputo i pm titolari dell'inchiesta stanno vagliando l'avvio di unaper far luce sui flussi finanziari e per capire se quindi ci sia stato davvero trasferimento dineri in seguito alla compravendita 'con sconto' di petrolio, di cui si parla nella riunione all'Hotel Metropol di Mosca. Riunione di cui c'e' la 'radiocronaca' in una registrazione nella quale si sente uno dei due italiani, oltre a, presenti (sono in ...

AnnaAscani : La Procura di Milano indaga per corruzione internazionale sui presunti fondi russi alla #Lega, ma per la presidente… - petergomezblog : Presunti fondi russi alla Lega, indagato Gianluca Savoini per corruzione internazionale. Il M5s: “Sì a una commissi… - SkyTG24 : La Procura di #Milano ha aperto un fascicolo d'inchiesta sulla vicenda dei presunti fondi russi alla #Lega: l'ipote… -