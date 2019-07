FIFA 19 | Annunciato Mateo Kovacic Futties

FIFA 19 : Annunciato Ivan Perisic Futties : EA Sports ha da poco Annunciato la carta Futties di Perisic per la modalità FIFA 19 Ultimate Team. La carta in questione può essere riscattata completando la Squad Building Challenges dedicata. FIFA 19 è disponibile sulle piattaforme PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Continuate a seguirci anche tramite i nostri social Facebook e Twitter per altre notizie e informazioni. Source

FIFA 19 : Annunciato Maxi Moralez POTM del mese di Giugno della MLS : Electronic Arts ha da poco Annunciato il Player Of The Month del mese di Giugno della MLS disponibile nella modalità FIFA 19 Ultimate Team. Potete riscattare la carta POTM di Maxi Morález tramite le sfide Squad Building Challenges. FIFA 19 è disponibile sulle piattaforme PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Continuate a seguirci anche tramite i nostri social Facebook e Twitter per altre... Source

FIFA 19 : Annunciato Fred Futties : EA Sports ha da poco Annunciato la carta Futties di Fred per la modalità FIFA 19 Ultimate Team. La carta in questione può essere riscattata completando la Squad Building Challenges dedicata. FIFA 19 è disponibile sulle piattaforme PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Continuate a seguirci anche tramite i nostri social Facebook e Twitter per altre notizie e informazioni. Source

FIFA 19 : Annunciato Hirving Lozano Futties : EA Sports ha da poco Annunciato la carta Futties di Hirving Lozano per la modalità FIFA 19 Ultimate Team. La carta in questione potrà essere riscattata completando la Squad Building Challenges dedicata a partire dalle 19:00. FIFA 19 è disponibile sulle piattaforme PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Continuate a seguirci anche tramite i nostri social Facebook e Twitter per altre notizie... Source

FIFA 19 : Annunciato Sergio Aguero Man Of The Match : EA Sports tramite i propi social ufficiali ha comunicato che sono disponibili dieci nuovi Man Of The Match per la modalità FIFA 19 Ultimate Team. FIFA 19 è disponibile sulle piattaforme PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Continuate a seguirci anche tramite i nostri social Facebook e Twitter per altre notizie e informazioni. Source