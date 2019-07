Fiction ENRICO PIAGGIO | UN SOGNO ITALIANO | cast | trama | anticipazioni

Alessio Boni diventa Enrico Piaggio in una Fiction della Rai : anticipazioni : Come già noto da qualche settimana, ora arriva la conferma definitiva: Alessio Boni presterà il suo volto a Enrico Piaggio, il padre della Vespa, lo scooter più venduto e conosciuto al mondo, in un tv movie prodotto da Massimiliano La Pegna per Moviheart in coproduzione con Rai fiction, per la regia di Umberto Marino. Nel cast ci sarà spazio pure per Violante Placido, Francesco Pannofino, Enrica Pintore, Roberto Ciufoli, Bruno Torrisi, Moisé ...