ilpost

(Di sabato 13 luglio 2019) Una delle società del gruppol’aziendaper circa 300di. Lo ha annunciato venerdì la statunitense Campbell Soup Company (quella della famosa zuppa di Andy Warhol), che controllava. L’operazione dovrebbe essere completata nel

Vivodisogniebas : RT @ilpost: Ferrero comprerà l’azienda dolciaria danese Kelsen per 300 milioni di dollari - ilpost : Ferrero comprerà l’azienda dolciaria danese Kelsen per 300 milioni di dollari - NonConoscoVG : @Gazzetta_it 'BEFFATA' Ferrero, ha fatto un magheggio folle sui bonus di Murillo. Indebitando la Samp, in questo c… -