F1 | Risultato FP3 GP Gran Bretagna 2019 | Lampo Ferrari! Uno-due Leclerc e Vettel davanti

MotoGP - GP Germania 2019 : Risultato FP3 e classifica combinata dei tempi. Tutti i qualificati per la Q2 : Marc Marquez domina la scena anche nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Germania 2019 della MotoGP precedendo Fabio Quartararo e Maverick Vinales. Franco Morbidelli e Danilo Petrucci, sesto e settimo, sono i migliori italiani al Sachsenring, mentre Valentino Rossi e Andrea Dovizioso, 11esimo e 14esimo, sono costretti a passare dalla Q1 nel corso delle qualifiche. classifica TEMPI FP3 GP Germania 2019 – MotoGP 1 93 Marc ...

MotoGP - Risultato FP3 GP Germania 2019 : Marc Marquez è un fulmine su Quartararo e Vinales. Rossi e Dovizioso partiranno dalla Q1 : Marc Marquez. Sempre Marc Marquez. Lo spagnolo domina anche la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Germania 2019 di MotoGP e va a stampare un tempo che ha dell’eccezionale. Il campione del mondo è inseguito da Yamaha e Suzuki che confermano il buon momento, mentre ancora una volta brutte notizie per Valentino Rossi e Andrea Dovizioso che sono fuori dalla top ten e, quindi, saranno costretti a passare dalla Q1 nelle ...

Moto3 - Risultato FP3 GP Germania 2019 : Ramirez svetta in FP3 - bene Antonelli e Dalla Porta - fuori dalla Q2 Canet e Arbolino : Una sessione particolarmente intensa quella che la Moto3 ci ha regalato al Sachsenring, dove Marcos Ramirez ha Portato la sua Honda Leopard davanti a tutti abbassando il record della pista a 1’26.044, migliorando di un decimo il precedente primato di Danny Kent che resisteva dal 2015. Seconda posizione a sorpresa per il turco della KTM Can Oncu che ha approfittato nel suo giro buono proprio della scia dello spagnolo, giungendo sul ...

F1 - GP Austria 2019 : Risultato FP3. Charles Leclerc è un fulmine nel time-attack! Hamilton 2° - Vettel 4° : Uno scatenato Charles Leclerc firma il miglior tempo della terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria 2019 e si presenta così alle qualifiche con concrete ambizioni di pole position. Il monegasco della Ferrari ha proseguito sulla falsariga del venerdì ed ha portato a termine il programma di lavoro senza sbavature e mettendo in mostra un potenziale enorme sul giro secco con gomme morbide. L’ex pilota dell’Alfa ...

Moto2 - Risultato FP3 GP Olanda 2019 : Gardner infiamma la pista - Bastianini competitivo - Baldassarri in Q1 : Remy Gardner ha imposto il suo sigillo sulle terze prove libere del GP d’Olanda di Moto2 in corso di svolgimento sul circuito di Assen, chiudendo la sessione col tempo di 1:36.510 ampiamente più veloce di tutti i suoi rivali; l’australiano in sella alla Kalex Onexox è noto per essere uno dei più talentuosi piloti sul giro secco e oggi ne abbiamo avuto l’ennesima dimostrazione, Augusto Fernandez (Flexbox HP) è Risultato il primo ...

MotoGP - Risultato FP3 GP Olanda 2019 : Fabio Quartararo centra il nuovo record davanti a Petrucci - Rossi beffa e 14° posto : Un sempre più incredibile Fabio Quartararo centra il nuovo record della pista di Assen e fa sua la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Olanda 2019 della MotoGP. Sul circuito di Assen, baciato dal sole e da temperature di 24 gradi (con 36 sull’asfalto) il francese del team Yamaha Petronas ha stampato un clamoroso 1:32.471 andando a strappare la migliore prestazione a Danilo Petrucci (Ducati) che aveva cullato il sogno di ...

Moto3 - Risultato FP3 GP Olanda 2019 : Tony Arbolino è il più rapido - Dalla Porta e Migno costretti al Q1 : Tony Arbolino continua ad impressionare e sigla il miglior tempo nella terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda 2019, ottavo round della stagione del Mondiale Moto3. Il lombardo classe 2000 del Team VNE Snipers, dopo aver lavorato sul passo gara con gomme usate a inizio turno, ha effettuato un ultimo run molto efficace con pneumatici freschi ed è volato in testa alla classifica combinata con un eccellente ...

F1 - Risultato FP3 GP Francia 2019 : Bottas precede Hamilton di pochi millesimi - Ferrari a quattro decimi : Valtteri Bottas ha conquistato con il tempo di 1:30.159 la vetta della classifica anche nella terza sessione di prove libere del GP di Francia, confermando l’estrema competitività della sua W10 sul Paul Ricard e riproponendosi come assoluto protagonista in vista delle qualifiche che scatteranno alle 15:00, dopo il passivo sabato canadese. Il compagno di squadra Lewis Hamilton lo segue a ruota a soli quarantuno millesimi davanti alle due ...

Moto2 - Risultato FP3 GP Catalogna 2019 : Jorge Navarro il migliore - ottimo Di Giannantonio 2°. Baldassarri è nono : E’ lo spagnolo Jorge Navaro il migliore delle prove libere 3 del GP di Catalogna, settimo round del Mondiale 2019 di Moto2. Sul tracciato iberico l’alfiere della Speed Up ha fatto vedere una grande velocità, siglando il tempo di 1’44″214 a precedere un ottimo Fabio Di Giannantonio, in sella anch’egli alla Speed Up, a conferma della bontà del mezzo su questa pista. Il rookie ha trovato ottimamente le misure sul ...

MotoGP - Risultato FP3 GP Catalogna 2019 : Alex Rins in vetta - bene Valentino Rossi 4° e Dovizioso 6°. Marquez chiude in nona posizione : Un grande spettacolo quello delle prove libere 3 del GP di Catalogna, settimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato del Montmeló, una sfida sui centesimi è andata in scena ed è stato l’iberico Alex Rins (Suzuki) a realizzare il miglior tempo di 1’39″547. La moto nipponica, sul piano della ciclistica, si conferma di grandissima qualità, consentendo allo spagnolo di issarsi in vetta all’ordine dei tempi grazie al ...

Moto3 - Risultato GP Catalogna 2019 : Canet comanda le FP3 ma Antonelli è vicinissimo. Dalla Porta e Arbolino accedono alla Q2 : Le terze prove libere del GP di Catalogna, ottavo appuntamento del Motomondiale 2019, promettevano grande battaglia per le temperature più fresche previste e così è stato. Aron Canet abbassa il record della pista del circuito a 1:48.433 trovando una convincente prima posizione davanti a Niccolò Antonelli che nonostante l’ottimo passo gara mostrato ieri è apparso più indietro oggi salvo poi recuperare all’ultimo tentativo con grande ...

F1 - Risultato FP3 GP Canada 2019 : Sebastian Vettel detta il passo davanti a Leclerc e a Hamilton - 4° Bottas : Si chiude nel segno di una Ferrari estremamente competitiva sul giro secco la terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio del Canada 2019, settima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1. Sebastian Vettel si è aggiudicato l’ultimo turno di preparazione in vista delle qualifiche con il miglior tempo di 1’10″843 ottenuto al terzo tentativo di giro veloce con gomme morbide nell’ultimo run, precedendo il ...

F1 - GP Canada 2019 : Risultato e classifica FP3. Ferrari scatenate! Vettel primo - Leclerc secondo. Mercedes attardate : Ferrari scatenate nelle prove libere 3 del GP Canada 2019, tappa del Mondiale F1. Sebastian Vettel ha concluso la sessione al comando col tempo di 1:10.843 precedendo Charles Leclerc di 0.139, più attardate le Mercedes: Lewis Hamilton terzo a quattro decimi, Valtteri Bottas quarto a sette decimi. Le Rosse sembrano essere a proprio agio sul circuito di Montreal e cercheranno di emergere anche in qualifica, più tardi i due piloti del Cavallino ...

Moto2 - Risultato FP3 GP Italia 2019 : Fernandez beffa Luthi per 9 millesimi - Baldassarri 18° e costretto al Q1 : La terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2019 per la classe Moto2 ha visto lo spagnolo Augusto Fernandez chiudere in vetta alla classifica con un eccellente 1’51″625 che gli ha permesso di migliorare di addirittura 1″4 il suo miglior tempo ottenuto ieri. Il portacolori del Team Flexbox HP 40 è stato fenomenale nell’ultimo run con gomme nuove specialmente nella sezione finale della pista ...