Eros Ramazzotti | Marica bravissima mamma | donna fantastica Non è

“Adesso parlo io”. Eros Ramazzotti rompe il silenzio e difende Marica Pellegrinelli : Hanno parlato tutti su questa vicenda. Si sono scritti chilometri di inchiostro e detto, forse, anche fin troppo. Stavolta è direttamente Eros Ramazzotti a parlare. E rompe il silenzio sulla sua rottura con Marica Pellegrinelli direttamente con un video su Instagram che lascia di stucco. Chi si aspettava infatti una presa di posizione decisa, dura, rabbiosa del cantante, deve ricredersi. Come è ne nello stile della pop-star infatti, i toni sono ...

Eros Ramazzotti difende Marica Pellegrinelli : “Leggo solo schifezze” : Marica Pellegrinelli: Eros Ramazzotti non ci sta e la difende Si vorrebbe sempre che le storie d’amore importanti siano eterne, ma la realtà dei fatti è ben diversa. Si sono lasciate le coppie più solide del mondo dello spettacolo, quindi la rottura tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli ha sconvolto il pubblico, certo, ma sotto sotto si è appresa la notizia con filosofia. L’amore non è eterno: dura finché dura. Molti leoni da ...

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli - il cantautore affranto la difende : “Non è un’arrampicatrice - ho letto solo schifezze” : “Sul suo conto ho letto solo schifezze. Non è un’arrampicatrice. È una bravissima persona e una bravissima mamma”. Con un video su Instagram, in cui compare evidentemente provato, Eros Ramazzotti ha difeso la ormai ex moglie Marica Pellegrinelli. Dopo l’annuncio della fine del matrimonio, i fan del cantautore hanno preso di mira la modella, che secondo Alberto Dandolo (Dagospia) avrebbe un flirt con Charley Vezza, ...

Eros Ramazzotti - silenzio rotto : difesa di Marica e verità sulla rottura : Eros Ramazzotti rompe il silenzio e diffonde un video in cui difende l’ex moglie Marica Pellegrinelli dagli attacchi da lei subiti negli ultimi giorni: tutta la verità del cantante sulla fine del matrimonio Eros Ramazzotti rompe il silenzio sulla fine del matrimonio con Marica Pellgrinelli e diffonde un video sui suoi canali social in cui […] L'articolo Eros Ramazzotti, silenzio rotto: difesa di Marica e verità sulla rottura proviene ...

Eros Ramazzotti difende Marica Pellegrinelli : “Non parlate male di lei - non è un’arrampicatrice” : Il cantante è intervenuto con un video a difendere la ex moglie, da cui si è separato da poco. Ramazzotti svela che l'addio sarebbe frutto di "una situazione che si trascinava da tempo", invitando i fan a non credere ai pettegolezzi sulla Pellegrinelli, che secondo il gossip sarebbe già legata a u nuovo compagno.Continua a leggere

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli - matrimonio finito. Lei pesantemente insultata su Instagram : “Volevi solo i soldi” - “Piccola arrivista” : FQ Magazine Francesco Sarcina: “Quando mia moglie mi ha detto di avermi tradito con Scamarcio, il mio migliore amico, mi sono sentito pugnalato” Il matrimonio tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli è finito. L’annuncio è arrivato tramite un comunicato diramato dall’Ansa e Alberto Dandolo, su Dagospia, ha aggiunto dei particolari. ...

L’addio a Eros Ramazzotti e il gossip sul nuovo amore : Marica Pellegrinelli rompe il silenzio sui social : Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono lasciati. Dopo 10 anni d’amore e due figli, la storia tra il cantante e la modella è arrivata al capolinea. La notizia, anticipata dai rumor, è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Soprattutto quando è stata poi confermata dai diretti interessati, che una settimana fa circa hanno diffuso un comunicato congiunto fatto di poche parole e nessuna spiegazione. Inevitabilmente, non avendo chiarito i ...

Marica Pellegrinelli - nuovo amore dopo la rottura con Eros Ramazzotti : è Charley Vezza? : A pochi giorni dall'annuncio ufficiale della fine della storia fra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, che tanto materiale hanno fornito alle riviste di cronaca rosa nei dieci anni di relazione, ecco spuntare lo scoop di Alberto Dandolo e di Oggi, che parlano della presenza di un nuovo uomo al fianco della Pellegrinelli. Nonostante si vociferi che la causa principale della rottura sia la lontanza forzata per gli impegni lavorativi, che ...

Insulti e offese a Marica Pellegrinelli dopo l’addio a Eros Ramazzotti : L’improvvisa rottura dopo 10 anni d’amore tra Eros Ramazzotti e sua moglie Marica Pellegrinelli ha sconvolto tutti. I fan della coppia sono increduli: in tanti anni, mai una voce di crisi intorno a Eros e la sua splendida metà. Ma all’improvviso il comunicato ufficiale: il loto matrimonio è finito. Il motivo? Alcune incomprensioni. Ma, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe esserci un ‘terzo incomodo’, con ...

Marica Pellegrinelli - ecco l'uomo per cui ha rotto con Eros Ramazzotti : Non solo la lontananza. Stando ad alcune indiscrezioni, ci sarebbero anche altri motivi che avrebbero portato all’addio tra Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti. In particolare, ci sarebbe stato il flirt di Marica con un altro uomo. Secondo le indiscrezioni diffuse da Alberto Dandolo e Oggi, l’uo

