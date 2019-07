Erich Von Däniken | Tra 20 anni torneranno i nostri creatori venuti dallo spazio

universo7p

(Di sabato 13 luglio 2019)Vonsostiene che Tra 20SecondoVonextraterrestrimolto presto a farci visita, per l’esattezza tra 20Vonè stato il punto di riferimento per molti studiosi riguardo La teoria degli antichi astronauti, detta anche teoria del paleocontatto o paleoastronautica, … L'articoloVon: Tra 20Universo7p.it.

aladamsjr : RT @SethHanson1982: 7/8/66 Salisbury, MD. Bruno Sammartino vs Prince Iaukea (Curtis Iaukea), Argentina Apollo vs Waldo Von Erich & more. ht… -