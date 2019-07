Equitazione | Gina Maria Schumacher vince gli Europei di reining! La figlia di Michael in

oasport

(Di sabato 13 luglio 2019)si è laureata Campionessa d’Europa di reining, la disciplina diche si ispira all’attività lavorativa dei cowboy. Ladel mitico, sette volte Campione del Mondo di Formula Uno sulle cui condizioni di salute vige sempre la massima privacy, ha trionfato nella gara a squadre insieme alla sua Germania: un trionfo totale per la primogenita dell’ex pilota della Ferrari che è stata la top scorer della sua Nazionale con il totale di 220,5 punti. Un successo davvero di lusso per la 22enne che negli ultimi anni si era sempre messa in luce in sella ai cavalli ottenendo dei risultati di rilievo a livello internazionale prima dell’apoteosi di Givrins (Svizzera). La sorella di Mick, attualmente impegnato in Formula 2, è riuscita a trionfare insieme ai compagni battendo l’Italia di Luca Dossetto, Lorenzo De Simone, Davide ...