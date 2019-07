Elmas-Napoli | ci siamo! Segnale inequivocabile da parte del Fenerbahce

Ceccarini : “James Rodriguez al Napoli - trovata la formula. Arriva anche Elmas. Rog e Verdi…” : Ceccarini: “James Rodriguez al Napoli, trovata la formula. Arriva anche Elmas. Rog e Verdi…” James Rodriguez al Napoli. Niccolò Ceccarini scrive sulla trattativa tra il Napoli e il Real Madrid per il fantasista colombiano. Un affare che sembra in dirittura d’ arrivo, il collega ne dà notizia nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com. Ceccarini: “James Rodriguez al Napoli, trovata la formula. Arriva anche ...

Calciomercato Napoli - vicinissimo un altro colpo : ad un passo il centrocampista Elmas [DETTAGLI] : Calciomercato Napoli – altro affare in via di definizione per il Napoli. I partenopei, come riporta Sky Sport, sono ad un passo dal chiudere l’operazione Eljif Elmas con il Fenerbache. Il centrocampista classe ’99 sarà a breve un giocatore del Napoli per 15 milioni. Elmas è un centrocampista bravo in entrambe le fasi: ottima tecnica, tiro da fuori e tanta corsa. Ancelotti è rimasto stregato dal talento macedone e ora ...

Di Marzio : Elmas Napoli - operazione in chiusura : Elmas-Napoli, Sky annuncia: operazione in chiusura Per il trasferimento di Elif Elmas al Napoli siamo in dirittura d’arrivo. Ad annunciarlo è Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky, tramite un tweet: “Elmas al Napoli, operazione in chiusura”. Oggi aveva parlato anche De Laurentiis. #Elmas al @sscNapoli, operazione in chiusura @Fenerbahce @SkySport #calciomercato — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) 12 luglio 2019 «Napoli, ti ...

Gazzetta : 5 milioni separano Elmas dal Napoli : Tempo di calciomercato per la Gazzetta dello Sport che riprende il possibile acquisto del Napoli di Elmas. Ma mentre nei giorni scorsi sembrava praticamente fatta per il macedone, la trattativa ha improvvisamente subito una battuta d’arresto complice 5 milioni di differenza tra la richiesta del Fenerbahce e l’offerta del Napoli. Era parso che la trattativa per Eljif Elmas fosse alle battute finali. Ma anche per il centrocampista del ...

“Mio trasferimento al Napoli?” - Elmas risponde cosi : “Non so nulla…” : Elmas glissa sul futuro Elif Elmas centrocampista del Fenerbahce è il nome più caldo e più vicino al mercato del Napoli. Il macedone, è tornato ad Istanbul e in areoporto è stato fermato da tifosi e giornalisti turchi ai quali ha velocemente rilasciato alcune dichiarazioni: “Il mio trasferimento al Napoli? Non so nulla, sono qui per unirmi alla squadra ed allenarmi”: Guarda anche VIDEO – Tweet della SSC Napoli: “Il sogno del ...

Calciomercato Napoli - ultime notizie : stretta finale per James e Elmas : Calciomercato Napoli, ultime notizie: stretta finale per James Rodriguez Il Napoli si prepara alla nuova stagione e lo fa allenandosi a Dimaro, dove la squadra è già in ritiro da Sabato 6 Luglio. Ancelotti è carico per la nuova stagione e questa volta vorrà insidiare la Juventus e contenderle il titolo fino all’ultima giornata. Il tecnico, allo stesso tempo, si aspetta rinforzi dal mercato. La squadra ha già un’ottima base ma ...

RepNa : È fatta per Elmas al Napoli. 15 milioni più bonus : Secondo quanto scrive Repubblica Napoli, manca solo l’ufficialità all’accordo, velocissimo, raggiunto tra Napoli e Fenerbahce per il centrocampista macedone Eljif Elmas. Il club turco si sarebbe convinto a cedere il suo gioiello al club di De Laurentiis in cambio di 15 milioni più bonus. Molto soddisfatto dell’accordo mister Ancelotti, che aggiungerà al gruppo che allena un giocatore che ha ampi margini di miglioramento e che ...

Calciomercato Napoli : missione spagnola per Rodrigo - Elmas sempre più vicino : Il Napoli non segue soltanto James Rodriguez: Giuntoli è stato in Spagna anche per Rodrigo. Intanto prosegue la trattativa per Elmas.“powered by Goal”Il Napoli continua a lavorare in modo serrato al Calciomercato, per accontentare Ancelotti e per costruire una squadra che possa realmente impensierire la Juventus in Serie A. L’obiettivo numero uno è James Rodriguez, ma su questo fronte non ci sono novità e i tempi della trattativa ...

Napoli-Elmas - Repubblica : manca solo l’ufficialità! Cifre e dettagli sul giovane centrocampista macedone : Napoli-Elmas, Repubblica: manca solo l’ufficialità Napoli-Elmas, Repubblica: manca solo l’ufficialità! Quindi, il centrocampista macedone di origini turche, Elif Elmas, classe 1999, arriva in azzurro dal Fenerbahçe. Ma chi è Elif Elmas? Attualmente è già in orbita della Nazionale macedone. Esordisce nella massima serie del suo Paese con il Rabotnicki nella stagione 2015-2016, disputando 11 incontri. Nella seguente stagione è ...

Elmas AL NAPOLI/ Arriva dal Fenerbahce per 15 milioni : firma per 5 anni : ELMAS al NAPOLI, accordo raggiunto per il centrocampista del Fenerbahce: firmerà un contratto di cinque anni, le cifre dell'affare.

Del Genio a Kiss Kiss Napoli : “Intrigante la scelta Elmas - é uno che puó essere la rivelazione” : Paolo Del Genio, ha commentato il prossimo acquisto del Napoli Elmas sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli : “Elmas? Non lo conosco ma mi piace molto l’idea di acquistare giocatori di cui non si conoscono le potenzialità, parliamo di un classe 99 che è apprezzato in tutta Europa. Avessimo preso Pulgar avremmo già capito che sarebbe stata la quarta scelta a centrocentrocampo, nel caso di Elmas entriamo nel campo delle ...

Mercato Napoli - sarebbe pronto il terzo colpo per Ancelotti : il giovane talento Elmas : La sessione estiva di calcioMercato è in gran fermento e tutti i club del nostro campionato e di quelli esteri si stanno muovendo per mettere a segno colpi importanti. Tra le squadre sicuramente più attive in questo periodo c'è il Napoli di Aurelio De Laurentiis, intenzionato più che mai a mettere a disposizione del suo allenatore Carlo Ancelotti una formazione quanto più competitiva possibile e in grado di togliere finalmente il titolo dalle ...

«Napoli - ti racconto Elmas. Più Hamsik che Fabian Ruiz. Un po’ leggero ma farà strada» : Elmas, 19 anni, possibile nuovo acquisto del Napoli. Giocatore macedone che negli ultimi due anni ha militato nel campionato turco col Fenerbahce. Abbiamo chiesto di raccontarcelo a Bruno Bottaro esperto di calcio turco. Aprì un blog nel 2013. Lo scorso anno ha lavorato come assistente di produzione nella redazione sportiva della TRT World, tv in lingua inglese a Istanbul. E oggi vive in Germania, a Monaco di Baviera, dove lavora per DAZN. Su ...

Calciomercato Napoli : sarebbe vicino l'accordo per il giovane Eljif Elmas del Fenerbahçe : Sulle sue tracce, già da mesi, sia l'Inter che l'Atletico Madrid, Elmas Eljif giovane centrocampista macedone, che gioca in Turchia nel Fenerbahçe, è vicinissimo al Napoli per un accordo tra i 15 e i 20 milioni di euro per il suo cartellino. Il club italiano al momento ha offerto 15 milioni più bonus, mentre il club turco ne chiede 20, il Napoli sarebbe pronta ad un piccolo rilancio per chiudere la trattativa tra oggi e domani. Erano giorni che ...