“È gay e ha un compagno” Lettera di dimissioni shock dell' ospedale di Alessandria

(Di sabato 13 luglio 2019) “Fuma circa 15 sigarette al giorno, beve saltuariamente alcolici. Nega allergie. Omosessuale, compagno stabile”. È quello che un paziente disi è visto scrivere sulladidall’di. A riportarlo è La Stampa.Qualche giorno fa l’arrivo al pronto soccorso per un grave mal di testa, una flebo che non risolve, il ricovero nel reparto di Malattie infettive, l’incontro con un medico che, da subito, mette distanza, imprime un marchio: “Ah, lei è gay”. Da lì una serie di comportamenti che l’uomo non riesce a comprendere fino in fondo, fino all’ultimo giorno, fino a quando non ha tenuto in mano quei tre fogli. È entrato inper un forte mal di testa, è stato dimesso con unache urla la sua omosessualità, dopo essere stato ...

