È gay con un compagno | le dimissioni choch

Preghiera di Forza Nuova contro il gay Pride : una suora li caccia dalla piazza : Oltre 2000 persone sabato pomeriggio per i diritti Lgbt. Venerdì, invece, alcuni aderenti a gruppi di Preghiera del «Comitato Teodolinda» e di destra di Forza Nuova, si sono trovati sul sagrato della Chiesa delle suore Sacramentine. La Madre Superiora del convento, però, si è presentata personalmente per allontanare i presenti

"Una docente alla maturità ha detto che l'Aids si contrae con i rapporti omosessuali" : la denuncia di gay Center : L'episodio si sarebbe verificato in una scuola di Roma. "Abbiamo richiesto al Ministero dell'Istruzione che vengano verificati i fatti e che la professoressa e sia esonerata dall'insegnamento", dichiara il portavoce dell'associazione

Costantino della Gherardesca invita tutti al gay Pride milanese : "Diamo un messaggio forte contro l'omofobia” : “Vorrei che il 29 giugno, alla parata del Milano Pride partecipassero in tanti, omosessuali e eterosessuali, perché quest'anno è più importante che mai mandare un messaggio forte contro l'omofobia ma anche contro la xenofobia. La parata rappresenta un simbolo di apertura verso il resto del mondo”. Costantino della Gherardesca, che non si è mai perso un Pride, fa un grande tifo anche se stavolta, per questioni di lavoro, alla parata non potrà ...

CRISTIANO MALGIOGLIO/ 'Stella Manente contro i gay? Mi ha fatto molto male' : CRISTIANO MALGIOGLIO ospite di Non disturbare racconta i momenti più dolorosi della sua vita: la depressione, la morte della sorella e il melanoma.

Michael Terlizzi gay? L’appuntamento con l’ex di Uomini e Donne finisce male : Michael Terlizzi è uscito con Manila Boff, ex Dama del Trono Over di Uomini e Donne Nuova bufera su Michael Terlizzi, ex concorrente del Grande Fratello 16. A scatenarla Manila Boff, ex Dama del Trono Over di Uomini e Donne, che ha cambiato idea sull’ex gieffino. L’aitante modella ha difeso il figlio di Franco Terlizzi […] L'articolo Michael Terlizzi gay? L’appuntamento con l’ex di Uomini e Donne finisce male ...

Stella Manente si scusa con i gay e poi minaccia di querele contro chi la offende : Ieri Stella Manente, modella, attrice ed influencer, è finita nell'occhio del ciclone per delle uscite infelici contro i partecipanti al Gay Pride di Milano, verso i quali ha pronunciato parole choc: "Sto perdendo il treno in mezzo a questa massa d'ignoranti, dovete andare tutti a morire. Perché non esiste più Hitler?" ha dichiarato la modella nelle sue Instagram Stories, successivamente rimosse dopo il clamore che hanno provocato. Questo però ...

Metteva banconote negli slip al ballerino! Aaron Schock - il politico dalle idee omofobe sorpreso nel locale gay : Noto politico sorpreso in un locale per gay. Non ci sarebbe nulla di male se non fosse che Aaron Schock, ex rappresentante del 18° distretto congressuale dell’Illinois alla Camera, repubblicano e conservatore convinto, non ha mai nascosto le sue idee omofobe. In passato Schock si era opposto ai matrimoni gay, ha manifestato il suo dissenso contro le coppie omosessuali in diverse situazioni, anche se a lungo c’è stato chi insinuava che fosse ...

Gianni Sperti gay? L’opinionista si racconta e svela un gran rifiuto : Uomini e Donne, Gianni Sperti gay? L’ex ballerino si racconta L’ultima intervista a Gianni Sperti di Panorama ci dice tanto sull’ex ballerino ora opinionista di Uomini e Donne e senz’altro tra i personaggi più noti del piccolo schermo; ecco perché abbiamo voluto riproporvene uno stralcio che riguarda soprattutto la sua vita privata e alcuni aspetti […] L'articolo Gianni Sperti gay? L’opinionista si racconta e ...

Ecuador - in piazza contro matrimoni gay : 05.22 Migliaia di persone appartenenti a gruppi conservatori, cattolici ed evangelici, sono scese in piazza in Ecuador contro il via libera della Corte costituzionale ai matrimoni tra persone dello stesso sesso. A Guayaquil (Sud-Ovest) e nella capitale Quito le manifestazioni più con la maggiore affluenza di folla.

Famiglie gay con bambini - il confronto a Milano : “La società è piena di tabù ma è più avanti della politica” : Le Famiglie omogenitoriali si incontrano a Milano, durante la “Pride week”, per parlare e confrontarsi sul tema dei diritti dei bambini figli di coppie composte da due padri o due madri. “Il problema, fra le persone comuni, è che spesso giudicano senza conoscerci. Quando ci incontrano e parlano con noi, ci trattano come persone normali. La società è piena di tabù ma è più avanti della politica, che vive di slogan”, queste ...

Troye Sivan ha spiegato perché essere definito icona gay lo mette a disagio : Poi, con il fidanzato, ha svelato chi è la sua celebrity crush The post Troye Sivan ha spiegato perché essere definito icona gay lo mette a disagio appeared first on News Mtv Italia.

Federico Fashion Style è gay? Il parrucchiere dei vip racconta tutto : “Federico Fashion Style gay” è una delle frasi più ricercate su Google nelle ultime settimane. Si tratta ovviamente di uno dei parrucchieri più famosi d’Italia, protagonista dello show Il Salone delle Meraviglie in onda su di Real Time. Federico Lauri, questo il vero nome del noto coiffeur di Anzio, è un imprenditore italiano che ha aperto numerosi centri di bellezza fra Milano e Roma. Grazie alla sua creatività e maestria nelle ...

Per Francesca Cipriani Walter Nudo è gay ed è fidanzato con un ragazzo : Confronto tra Francesca Cipriani e Walter Nudo a Live- Non è la d'Urso: lei lo ha accusato di fingersi eterosessuale ma di essere, in realtà, legato ad un uomo. Per Francesca Cipriani, il rifiuto da parte di Walter Nudo è stata una vera e propria delusione e, ospite di Live- Non è la d’Urso, la showgirl ha lanciato delle pesanti accuse nei confronti dell’ex concorrente del Gf VIP.-- Ospite di Live, la showgirl ha ribadito il suo ...