Dopo 7 mesi ecco il nuovo Nardò Technical Center

57enne scomparso dal 19 aprile. La verità Dopo mesi di indagini : “E’ stato mangiato dai suoi 18 cani” : La sua scomparsa era stata denunciata da mesi, il 19 aprile scorso. Ma solo ora si è arrivati alla verità: come riporta il Washington Post, Freddie Mack, un 57enne di Venus, Texas, è stato mangiato dai suoi 18 cani. Dal momento in cui di Mack non si è saputo più nulla, gli agenti hanno tentanto di entrare nella sua roulotte varie volte, in un primo momento senza successo: i 18 animali si erano infatti dimostrati molto aggressivi ed era stato ...

Bimbo di 10 mesi soffocato da un boccone mentre è al nido : morto Dopo 24 ore di agonia : Tragedia in un asilo nido di Edimburgo, dove un Bimbo di soli 10 mesi è stato soffocato da un boccone di cibo, molto probabilmente frutta, ed è morto il giorno successivo nonostante gli sforzi dei medici per salvargli la vita. È successo martedì scorso al nido privato Bright Horizons di Corstorphine e ieri è stato dichiarato il decesso del piccolo. La struttura è stata chiusa per permettere agli inquirenti di svolgere tutte le analisi del caso. ...

Tragedia in Crociera - Chloe muore a 18 mesi Dopo essere scivolata dalle braccia del nonno : È stata identificata la bimba di 18 mesi morta la scorsa domenica su una nave da Crociera della Royal Caribbean ormeggiata in Porto Rico dopo essere scivolata dalle braccia del nonno e aver fatto un volo di quasi 100 metri davanti agli occhi della madre. La piccola si chiama Chloe Wiegand, è di nazionalità americana e figlia di un agente di polizia dello stato dell'Indiana. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, la bimba, che era in ...

La Asl apre un’inchiesta! Muore a 21 mesi Dopo un’operazione al palato : La Asl di Pescara ha avvisto un accertamento interno per fare chiarezza sulla morte di una bambina di 21 mesi di San Salvo, in provincia di Chieti, deceduta nell'ospedale del capoluogo adriatico dopo un intervento chirurgico al palato. Sulla vicenda – come riporta oggi il quotidiano ‘Il Centro' – la Procura di Pescara ha aperto un fascicolo di indagine: gli indagati sono nove e nelle scorse ore è stato effettuato l'esame autoptico. L'audit ...

Usa - bambina di 18 mesi precipita da una nave da crociera : è morta poco Dopo in ospedale : Una terribile tragedia si è verificata ieri, 7 luglio, a bordo della nave da crociera Freedom of the Seas, facente parte della flotta della Royal Caribbean. Secondo quanto riportato dalla stampa internazionale (in particolare da The Sun) una bambina di soli 18 mesi è precipitata - per cause ancora tutte da accertare - dall'undicesimo piano del gigante del mare che in quegli istanti era ormeggiato a San Juan di Porto Rico. La piccola ha fatto un ...

Il ricordo di Alessandra Amoroso! Valeria - incinta di 8 mesi morta Dopo “C’è posta per Te” : Nel 2012, grazie al programma “C’è posta per Te“, Alessandra Amoroso ha incontrato una ragazza comune di appena venti anni, ma di comune aveva poco: Valeria, una ragazza incinta di 8 mesi, malata di cancro. Purtroppo qualche tempo fa la ragazza ha perso la sua battaglia con il terribile male ed è volata in cielo fra gli angeli. Oggi Alessandra Amoroso ha ricordato Valeria con un messaggio sui suoi profili social con un doppio ...

Licenziata Dopo 6 mesi di malattia! E 'affetta da sclerosi e ha un figlio piccolo : La donna, cassiera nel supermercato Eurospin di Vinci, ha ricevuto la lettera di licenziamento dopo che ha superato i sei mesi di congedo per malattia. Sindacati pronti alla mobilitazione. La sua è una storia terribile, contrassegnata dal dolore di una malattia che distrugge corpo e corrode l’anima e stupore e amarezza per l’inaspettato licenziamento che potrebbe provocargli problemi economici e psicologici. Protagonista di questa ...

Malata di sclerosi multipla e con un figlio - licenziata Dopo 6 mesi di malattia : Una donna affetta da sclerosi multipla diagnosticata, a causa della quale è iscritta alle categorie protette, che lavora come cassiera in un supermercato Eurospin, e che è madre di un ragazzino di 11 anni, si è vista recapitare nei giorni scorsi una lettera di licenziamento. Il motivo sarebbe dovuto al fatto che, con l’aggravamento della malattia, ha superato i sei mesi di congedo per malattia. La vicenda - ...

Judo : Teddy Riner torna ufficialmente in gara Dopo 19 mesi di stop al Grand Prix di Montreal : Sono passati quasi 20 mesi dall’ultima apparizione ufficiale di Teddy Riner, considerato uno dei migliori Judoka della storia, in una competizione internazionale. La lunga attesa per rivederlo in azione sta però finalmente per concludersi, infatti il leggendario dieci volte campione del mondo è volato in Canada per prendere parte al Grand Prix di Montreal 2019, in programma dal 5 al 7 luglio. Riner, il quale sarà in gara nella categoria ...

Niccolò Bettarini 12 mesi Dopo l’imboscata : le cicatrici impressionanti : Niccolò Bettarini, un anno dopo l’aggressione (9 coltellate ricevute), mostra le drammatiche cicatrici sul suo corpo: “Tutti noi siamo ferite viventi” Niccolò Bettarini, un anno dopo l’aggressione. L’1 luglio 2018 le agenzie di stampa battevano la triste news dell’accoltellamento del figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini. Il ragazzo, oggi 20enne, fu vittima di un’imboscata […] L'articolo ...

Cugine pattinatrici morte - si è spenta Dopo 20 mesi di coma una delle mamme. La donna al volante : «Abbracciale anche per me» : Non ce l'ha fatta Graziella Lorenzatti. A un anno e mezzo dall'incidente in autostrada che costò la vita alle Cuginette torinesi Gioia Casciani e Ginevra Barra Bajetto, giovani...

Volete sostituire lo smartphone a rate Dopo già sei mesi? Con TIM Next Plus è possibile : TIM Next Plus è la soluzione studiata dall'operatore per consentire ai propri clienti di sostituire uno smartphone di fascia alta acquistato dal 6°al 30° mese L'articolo Volete sostituire lo smartphone a rate dopo già sei mesi? Con TIM Next Plus è possibile proviene da TuttoAndroid.