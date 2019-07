Dolunay | anticipazioni dal 15 al 19 luglio | Demet vorrebbe interrompere la gravidanza

Blastingnews

(Di sabato 13 luglio 2019) Gli spoiler della famosa soap opera turca Bitter Sweet () riservano interessanti curiosità. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 15 a venerdì 19andrà in una clinica con l'intenzione di abortire. Nel frattempo Nazli non saprà se accettare il lavoro offerto da Deniz. Poi la donna penserà di lasciare anche il lavoro a casa di Ferit. In seguitoe Asuman avranno una brutta discussione. Più tardi Hakan vorrà infastidire Ferit e si presenterà inaspettatamente ad una riunione. Nazli vuole lasciare il lavoro Nelle prossime puntate di Bitter Sweet, come detto quelle che verranno trasmesse dal 15 al 19, Nazli e Deniz pranzeranno insieme a Bulut. Nel frattempo Engin e Ferit indagheranno sul passato di Asuman. In seguito, Nazli vorrà lasciare il lavoro a casa di Ferit a causa di Asuman, ma l'uomo non accetterà la decisione della ragazza e la costringerà a ...

