ilnapolista

(Di sabato 13 luglio 2019) È cominciata la, finalmente, anche se non è ancora terminato lo sperpetuo del calciomercato. Non è certamente una partita come quella con il Benevento – con tanti Primavera e una condizione ancora elementare – a poterci consegnare verità scolpite nella pietra madae da portarci dietro si possono comunque trovare. Eccole. 1) I numeri scuri dietro le maglie. Non spiccano. Si confondono con la trama azzurra. Si fa in tempo a cambiare e prevederli bianchi? 2) Non potendo avere ancora Lorenzo, ci siamo goduti Roberto Insigne. Per non farci sentire la mancanza del fratello, il tiro a giro lo ha piazzato lui, di sinistro. Si deve essere così immedesimato da prendere il palo. 3) Il gol di Callejon. Anche un anno fa ilgol stagionale fu segnato da uno spagnolo. Era Fabián Ruiz. Un buon auspicio. Callejon è reduce dal campionato in cui ha segnato ...

meb : Renzi fa un intervento e dice cose che fanno riflettere. Chi si ferma al titolo o la butta in polemica dimostra di… - napolista : Dieci cose da ricordare del primo Napoli della stagione – Gaetano si farà, Verdi Jep Gambardella Possiamo avere i… - Artgiuliafoschi : @Kiriosako @rrevvsmani @giannigipi @RRobitt2011 Ma che dici? °_° mah... 1- Franz abbi pazienza, tu parli di niente… -