Da Londra a New York in meno di 4 ore | la rivoluzione degli aerei supersonici che

(Di sabato 13 luglio 2019) Immaginate quanto sarebbe rivoluzionario volare tra Europa e Stati Uniti in poche ore. Non renderebbe solo i viaggi di lavoro più fluidi, ma altererebbe interamente il modo in cui viaggiamo o andiamo in vacanza. La startup americana Boom Technology sta lavorando al progetto Overture, successore dei Concorde. Come volo veloce, la compagnia sta anche promettendo di renderlo più accessibile per un’ampia gamma di viaggi tra Europa e Stati Uniti. Dalla durata inferiore alle 3 ore e mezza, un volo su un aereo Boom Overture daa Newcosterebbe come un biglietto di prima classe di una compagnia aerea tradizionale. L’Overture potrà trasportare da 55 a 75 passeggeri, avrà una lunghezza di 52 metri e un’apertura alare di 18 metri, come mostrano le foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo. Grazie ai suoi 3 motori, riuscirà a raggiungere la velocità ...

