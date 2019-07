“Cosa non si fa per campare” Rosa Perrotta | la foto col pancione fa indignare

caffeinamagazine

(Di sabato 13 luglio 2019), 30 anni, aspetta il primo figlio, un maschietto, e sui social condivide scatti in cui mostra tutta la sua sensualità. La futura mamma, al nono mese di gravidanza, mostra ilin dolce attesa con un costume scollatissimo ironizzando come ha sempre fatto in questi mesi di ‘infinita’ gestazione, lacorreda lo scatto dalla didascalia “BOAwatch”. Non tutti i follower però apprezzano lae arrivano puntuali le critiche per la mise troppo audace per una donna incinta: “… la gravidanza non si esibisce e dona alla donna una maturazione in più… lo capirai quando sarai mamma”, scrive un’utente.non è mai stata risparmiata a livello mediatico: quando la giovane influencer partecipò all’Isola dei Famosi ed ebbe alcuni problemi intestinali dovuti alla stitichezza da stress qualcuno le affibbiò il soprannome di ...

davidallegranti : Matteo Salvini dice oggi: non so cosa ci facesse Savoini a quel tavolo, non l'ho invitato io. Vale la pena rilegg… - makkox : io ancora non ho capito cosa abbia voluto dire di maio con 'meglio Putin che i petrolieri'. Qual è l'allusione? Chi… - HuffPostItalia : Fattori, M5S: 'Fondi russi a Lega? Non si possono derubricare queste cose solo perché si è al governo insieme, in a… -